大學點物業10大疑點 黃敏儀籲亞平會澄清

市遊民服務局將在亞平會擁有的法拉盛大學點大道3903號建過渡性公寓。（記者張心／攝影）

關於市遊民服務局(DHS)將在亞洲人平等會(AAFE)位於大學點 大道3903號的土地建立過渡性公寓樓一事，候任法拉盛 選區市議員黃敏儀7日致信亞洲人平等會，要求對方給予更多關於該物業的信息並且回應社區提出的十大疑點，包括項目進展近況、同市府機構簽訂合同與否、入住家庭的定義標準、及詳細的開工計畫。

黃敏儀辦公室8日表示，在信件發送後得到亞平會的回復，但對方並未就具體問題一一作答，主要稱該地將建造過渡性公寓樓，由市遊民服務局開放，城市資源機構(Urban Resource Institute)運營。

黃敏儀在信中表示，在該項目宣布建造以後，社區的許多人都感到驚訝和錯愕；儘管我們希望建立更多可負擔住房，並為弱勢市民提供切實幫助，但多數人都是經由媒體報導了解到這個擬建的項目已經提交了許可證申請，這引發了眾多的猜疑和謠言。

黃敏儀繼而提出十項疑問，並表示是在和社區領袖及該項目主要利益相關方交談後總結出的，希望獲得亞平會澄清。

首先，大學點大道過渡性公寓樓項目當前處於什麼階段，是否已經最終定案？其次，該項目是否合法，是否需要市議會的批准來進一步推進該計畫？第三，是否與市府機構或其他負責人簽訂了書面協議？第四，根據其理解，此項目只為家庭提供住房，這是否已經寫在任何已經達成的協議中？家庭的定義是什麼？社區如何確保該地在協議期間只為家庭提供住房支持？第五，該施設將提供哪些直接服務？是否有對家庭暴力受害者提供服務的人員？

第六，能否提供書面承諾，以確保用社區應用的主要語言來提供語言服務？第七，協議中是否寫有對當地家庭的優先使用權？第八，此處物業的所有者是誰？誰是該設施的經營者？在合同到期後，所有權是否仍將歸屬亞平會？第九，關於該計畫將有可能轉為可負擔住房的傳言，是否有任何關於可能轉為客服單住房的書面協議？第十，如果項目按照計畫進行，預計何時開始施工？具體的項目時間表是什麼？住戶何時開始搬入？

最後，黃敏儀也要求亞平會與社區保持開放的溝通渠道。