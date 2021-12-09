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抗議東百老匯遊民避風港 社區再示威

記者顏嘉瑩／紐約報導
200多名居民8日聚集在東百老匯179號陳倩雯退休派對門口，抗議將建的遊民避風港。(記者顏嘉瑩/攝影)
200多名居民8日聚集在東百老匯179號陳倩雯退休派對門口，抗議將建的遊民避風港。(記者顏嘉瑩/攝影)

為反對曼哈頓華埠百老匯91號的「遊民避風港」，8日約200多名社區居民，聚集在東百老匯市議員陳倩雯退休派對處，大喊「沒有社區參與、不要遊民所」，在陳倩雯任期僅剩下不到一個月的時間，呼籲其他民選官員與社區站在一起，反對該項目。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

200多名居民8日聚集在東百老匯179號陳倩雯退休派對門口，抗議將建的遊民避風港...
200多名居民8日聚集在東百老匯179號陳倩雯退休派對門口，抗議將建的遊民避風港。(記者顏嘉瑩/攝影)

抗議居民表示，遊民問題是全市問題，需要各個社區共同分擔責任、共同解決，但市府屢屢選擇低收入的少數族裔移民社區，來建設那些「鄰避設施」(local unwanted land use，簡稱LULU)，且已經超過當地所能負荷，華埠即為一例，讓社區感覺到被不公平的對待；另外，也有部分居民擔心，遊民避風港建成後，將成為另一個提供戒毒處方美沙酮(methadone)的戒毒中心，增加社區治安疑慮。

抗議者說，東百老匯和華埠社區長久以來被不當利用，呼籲主導該項目的市遊民服務局(DHS)和相關單位、組織，立即停止這項「充滿歧視的項目」。

事實上，陳倩雯在日前致信市長白思豪(Bill de Blasio)，表示項目過程缺乏社區參與，且在現階段社區小商家正準備從疫情影響中復甦，在當地設置遊民避風港將會產生負面影響，要求市府另外選址；信中她還提到在華埠社區附近將建的其他兩處遊民所，包括麥地臣街(Madison St.)47號、堅尼路(Canal St.)349號等處，表示社區需要的是可負擔住房，而非再一處遊民避風港。

200多名居民8日聚集在東百老匯179號陳倩雯退休派對門口，抗議將建的遊民避風港...
200多名居民8日聚集在東百老匯179號陳倩雯退休派對門口，抗議將建的遊民避風港。(記者顏嘉瑩/攝影)

對此，8日參與示威抗議的居民表示，即便陳倩雯表示將支持社區，但在任期時間所剩不多的情況下，社區需要有更多民選官員知道該項目並表態支持。

除了尋求民選官員支持，抗議者也批評原本將為該避風港項目提供語言、外展服務的亞洲人平等會，認為該組織在過程中未盡到外展及橋樑責任，讓社區有如被「蒙在鼓裡」。

據了解，候任市議員馬泰(Christopher Marte)目前尚未對該項目表態；州眾議員牛毓琳辦公室則將與市府聯絡，了解項目內容。

200多名居民8日聚集在東百老匯179號陳倩雯退休派對門口，抗議將建的遊民避風港...
200多名居民8日聚集在東百老匯179號陳倩雯退休派對門口，抗議將建的遊民避風港。(記者顏嘉瑩/攝影)

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