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法拉盛反建遊民所 質詢顧雅明：無論叫什麼 都是遊民所

記者張心／紐約報導
僑領舉手反對於華人社區建造遊民所。（記者張心／攝影）
僑領舉手反對於華人社區建造遊民所。（記者張心／攝影）

亞洲人平等會(AAFE)將在皇后區大學點大道建造遊民收容所一事，近日獲得紐約華人廣泛關注，約60位華裔社區人士7日齊聚法拉盛，集體質詢選區市議員顧雅明，希望其公開更多項目相關細節；在坐所有社區人士舉手反對在法拉盛建造遊民所，反覆強調無論以何名稱定義，都不能掩飾遊民所的本質事實。

影音來源：記者張心

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，顧雅明和亞平會應該召開公聽會，向社區解釋事件的來龍去脈，不能不顧華人的感受，這樣是完全失去道義，「不管是家庭中心還是婦女中心，都沒有區別，Shelter就是Shelter。」杜彼得說，現在的遊民基本與毒品和犯罪相關，哪怕是婦女兒童遊民為主，也難以避免其來往的民眾沒有問題，「顧雅明請告訴我們真相，我們不要鬥爭，只要共同商議解決方案。」

律師孫瀾濤表示，該項目肯定要完成相關法律程序，民眾有知情權，顧雅明應該公開法律程序是怎麼完成的，「我們強烈要求暫停該項目，然後向法拉盛民眾說清楚，你們的正當程序(Due Process)是如何完成的；如果沒有按照法律要求完成，應該道歉和修改合同，要讓社區滿意。」孫瀾濤說，「不是不讓你做，而是應該讓社區有知情權，必須透明、透明、透明。」

「我們比較好奇幾個問題，目前收容所有詳細計畫嗎？我了解到亞平會是把此地租給政府30年，大家有權利知道，30年後這塊地會如何？」美國紐約中美商會創會會長林敏芝呼籲，應該立刻停止該項目，並且召開聽證會讓社區大眾了解真實情況。

顧雅明回應，具體細節還需要亞平會回應，他只是第三方，「記得亞平會在幾個月前打電話給我們，準備和市遊民服務局(DHS)開發過渡性住房(Transitional Home)，說是家庭服務中心，蓋得很好，都住不超過一年，我覺得這個建議聽起來很好，因為法拉盛有很多困難的人。」

顧雅明說，很多弱勢群體不願意去其他地方的避難所，因為語言和飲食都不適應，如果能在法拉盛得到援助，是很好的事情，「他們不是普通流浪漢，也不是吸毒和犯罪分子，是有家庭的弱勢群體。」

華商會首席顧問杜彼得詢問顧雅明。（記者張心／攝影）
華商會首席顧問杜彼得詢問顧雅明。（記者張心／攝影）
律師孫瀾濤詢問顧雅明。（記者張心／攝影）
律師孫瀾濤詢問顧雅明。（記者張心／攝影）
顧雅明回應眾人質疑。（記者張心／攝影）
顧雅明回應眾人質疑。（記者張心／攝影）

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