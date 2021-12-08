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亞平會正式聲明：遊民局將建過渡性公寓

記者張心／紐約報導
市遊民服務局將在亞洲人平等會擁有的法拉盛大學點大道3903號建過渡性公寓。（記者張心／攝影）
市遊民服務局將在亞洲人平等會擁有的法拉盛大學點大道3903號建過渡性公寓。（記者張心／攝影）

亞洲人平等會(AAFE)7日發表正式聲明，表示市遊民服務局(DHS)將在該會位於大學點大道3903號的地皮，開放一個過渡性公寓樓(Transitional Apartment Building)，包涵90個家庭單位，平均居住一年及以上；該聲明並未說明入住者的身分和申請標準，只透露入住家庭可在此「從無家可歸的體驗過渡到擁有常規的可負擔住房」；面對日前富頓集團承建開發的傳言，該集團執行副總裁李芝璇(Helen Lee)7日證實消息不實，表示堅決反對在該地建造遊民所(Shelter)，擔心若興建將影響毗鄰的天廣新天地和法拉盛經濟發展。

亞平會在向媒體公布的聲明中表示，「疫情期間，亞平會始終致力於滿足社區的關鍵需求，使數以百計的法拉盛居民在他們的可負擔住房中獲得安全保障，為低收入的老年人提供基本社會服務，並向困頓中的小企業提供緊急援助。我們也同樣為社區中的弱勢家庭，努力創造全新的可負擔住房選項。社區中那些處於困境的家庭，他們常常只能棲身於酒店或是非法地下室；為了更好地幫助這些家庭，也為了大面積地解決法拉盛沒有穩定住房家庭的居住危機，市遊民服務局將在亞平會所擁有的大學點大道3903號，開啟一個過渡性公寓樓。」

亞平會在聲明中解釋，「該設施將為生活困頓的家庭創造真正的解決方案，為他們提供穩定的環境和資源，幫助他們重新站起來。該項目將為經歷短期困難的家庭，帶回尊嚴和正常生活感。該過渡性公寓樓將容納90個家庭，他們將在公寓裡平均居住一年及以上時間，同時將獲得包括亞裔語言協助的支持性服務。該項目將通過為家庭提供可行的途經，使他們從無家可歸的體驗過渡到擁有常規的可負擔住房，從而滿足我們社區的極大訴求。」

聲明指出，「亞平會致力於幫扶社區並提升有需要的鄰里的地位，我們相信資深的非營利服務提供者城市資源機構(Urban Resource Institute)將憑藉和市府的合作，成為該地有效的運營者和社區變革的積極力量，為來自社區和其他皇后區的家庭提供有力的服務。」

因該地比鄰富頓集團旗下重點項目天廣新天地，該集團執行副總裁李芝璇憂心，若「遊民所」興建計畫屬實，將對其商業項目和社區經濟造成深遠影響；面對日前富頓集團承建開發該地項目的傳言，李芝璇澄清為虛假消息，堅決反對在此處建造遊民所，「幾個月前亞平會聯繫我們，當時說要建支持性住房(Supportive Housing)，我們對此表示興趣，但並未簽合約。」

李芝璇說，富頓集團希望，若是興建可負擔住房，應該有80%到100%的居民為當地的少數族裔與婦女企業(MWBE)，並且招聘員工時優先考慮當地居民。

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