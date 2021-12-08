白思豪：私企強制接種 免傷經濟復甦

市府要求私企員工強制接種新冠疫苗，白思豪表示，15日將公布實施實施細節。（美聯社）

儘管紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)僅剩不到一個月就將離職，但這並未阻擋他推出要求私企員工強制接種新冠疫苗的政策；白思豪7日重申，新規是為了避免疫情 惡化時防控升級傷害經濟而採取的預防性措施，仍未明確新規實施細節，表示將與商界商議後，於15日公布實施細節。

根據新規，已經返崗上班的私企員工須在12月27日前至少接種一針，但遠程上班的員工可暫時不接種，新規不提供定期檢測的選項，但計畫為醫療和宗教原因不能接種者提供豁免，新規預計將影響18萬4000家企業。

不過，市府並未明確新規的細節，如誰來執法以及違規懲處；白思豪7日表示，之所以擴大強制接種令的範圍，是為了疫情來襲時避免可能的經濟停擺，再次傷害經濟復甦；「我們知道Omicron變種病毒已經在紐約市出現，傳播速度非常快，我們必須應對地更快；我們必須保護市民的生命，確保我們不再重回嚴格的疫情封鎖，不能讓這一幕再發生。」

他說，市府將與司營業者合作商議新規的細節，如新規如何執行以及企業是否有權拒絕給未接種的員工發薪，預計將於15日公布；白思豪表示，要求市民進入室內公共場所的提供疫苗接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)就是私營領域執行強制防疫規定的典範，但仍未明確拒絕接種疫苗的私營企業員工將面臨哪些懲罰。

白思豪表示，「如果有人完全抗拒接種，如何處理取決於不同情況；例如，如果是健康原因，就應該由醫生出具豁免接種書；但實話說，我們發現到了關鍵時刻，強制接種就是一項要求，人們普遍會決定接種的。」

他還說，許多商界人士要求市府出台統一的私營企業強制接種政策，「許多人都找過我說，『我們很難要求自己的員工，但如果政府強制，我們就能跟所有人說，必須去打疫苗。』」

根據州府數據，目前全州已出現14例Omicron變種病毒感染者，其中半數出現在紐約市，還有多例在愛毗鄰的長島；白思豪說，隨著假日季的到來，民眾室內聚會活動和旅行增多，紐約市正面臨新的疫情挑戰，必須在疫情是控制前採取預防措施，「許多不利因素集中在一起，我們就需要有預防性的措施，必須趕在疫情惡化之前做到。」

此外，市府還要求自12月14日起，五至11歲兒童進入餐館、影劇院等室內公共場合，也須出示接種紀錄，但有業者表示這恐導致遊客消費減少；白思豪說，這項規定不會傷及紐約市的旅遊業，「首先，絕大多數來紐約市旅遊的都已接種過，我們希望這項規定能夠激勵民眾給孩子們接種。」