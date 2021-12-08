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堂食查兒童接種 餐館業者批增負擔

記者顏嘉瑩／紐約報導
餐館業者擔心，市府要求五歲至11歲兒童打了疫苗才能進室內公共場所，會導致餐飲業流失大量以家庭為單位的食客；圖為皇后區小頸的一間亞洲餐廳，多名兒童隨父母在用餐。(記者曹健╱攝影)
餐館業者擔心，市府要求五歲至11歲兒童打了疫苗才能進室內公共場所，會導致餐飲業流失大量以家庭為單位的食客；圖為皇后區小頸的一間亞洲餐廳，多名兒童隨父母在用餐。(記者曹健╱攝影)

市長白思豪(Bill de Blasio)宣布領先全美的嚴格疫苗規定，要求五至11歲兒童在進入室內公共場所必須至少接種一劑、12歲以上要有兩劑疫苗證明；該舉遭到一些華人餐館業者反對，認為兒童疫苗接種才剛通過沒多久，年底又有不少觀光客到社區消費，一行人中若一人沒有疫苗證明，整單生意都不用做，政府加強執法力度，只是徒增小商家的負擔。

白思豪規定，從14日(周二)起，5至11歲的兒童在進入室內堂食、健身房、娛樂場所，或是具有較高風險的學校課堂活動時，需要擁有至少一劑疫苗接種證明；27日(周一)起，12歲及以上者進入上述場所，則需要至少兩劑疫苗接種證明。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，該舉將為餐館業者增加更多負擔；他說，紐約市鼓勵人們來這裡消費，也有不少家庭在節日季計畫帶著孩子進城觀光，其中有部分孩子在自己國家還無法接種疫苗，但在紐約市的新規定下，這些家庭不能堂食、看表演，或進入任何室內娛樂場所，「這是很大的錯誤」。

雷吉表示，若市長想要加強執法，都應該選擇節日季之後才開始實施「我不理解對於這一小部分人口，現在執法以及延後執法的差別在哪裡。」

華人餐館業者李志誠表示，做為家庭式餐廳，目前紐約市施行的「紐約之鑰」規定，就已經對餐館生意影響很大，像是十個人的派對，只要有一、兩個人沒有疫苗證明，就是整個取消，如今市府再要求孩子也要出示疫苗證明，若孩子沒有打疫苗，就流失了整個家庭的生意。

李志誠說，紐約市才剛開始為兒童接種疫苗，很多家長並未馬上帶著孩子去打疫苗，而是會先觀望；他認為，仍在猶豫是否要接種疫苗的家庭，有部分人仍對疫苗存疑，想要進一步防堵變種病毒疫情擴散，李志誠認為應該先消除民眾對疫苗的疑慮，而不是為小商家徒增困擾。

曼哈頓華埠勿街粵菜館員工李女士則說，華埠多靠觀光客維生，如今節日季才正有觀光客要消費，市府又增加限制，要求餐館業者當「警察」為市府執法，食客大可忽略一餐、直接離開，但最後倒楣的仍是餐館業者。

白思豪加強對餐館等室內場所疫苗證明規定，讓華人業者認為只是在徒增小商家困擾。(記...
白思豪加強對餐館等室內場所疫苗證明規定，讓華人業者認為只是在徒增小商家困擾。(記者顏嘉瑩/攝影)

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