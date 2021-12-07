陸天娜、維樂貴絲訪華埠 重申反對仇亞犯罪

陸天娜表示，將繼續支持亞太裔社區，在華府為亞裔社區爭取更多資源。（記者和釗宇／攝影）

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)等民代，6日拜訪曼哈頓華埠 的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)，呼籲社區民眾盡快接種新冠疫苗，防止Omicron變種病毒可能造成的疫情 惡化，並重申堅決反對針對亞裔 的仇恨犯罪，將為亞裔社區爭取更多資源。

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陸天娜、維樂貴絲以及州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)等人，在麥迪臣社區中心拜訪了老人中心活動場地，與長者一起打桌球，並參觀了老人合唱班以及社區日托中心，會見了眾多亞裔社區組織負責人；陸天娜表示，麥迪臣社區中心為紐約市亞太裔移民提供了豐富的社區服務，該社區中心目前每年服務超過萬人，疫情期間也開設了疫苗接種點。

陸天娜等民代在麥迪臣社區中心拜訪了老人中心活動場地，與長者一同打桌球。（記者和釗宇／攝影）

陸天娜表示，亞裔社區在疫情期間受損嚴重，「我們將繼續支持亞太裔社區，我和維樂貴絲將在華府為亞裔社區爭取更多資源；阻止疫情、保護自己的最有效方式就是接種疫苗，我希望沒接種的民眾盡快接種，已經接種的應盡快去打補強針。」

維樂貴絲則表示，亞裔在疫情期間不僅受到疫情壓力，而且受到仇恨犯罪威脅，「仇恨犯罪在我的選區絕對不容許，我們是一個社區，我們必須與種族歧視作鬥爭；而且，爭取資源很重要，我們要改變資源分配不均的現狀，移民的創業精神應該得到鼓勵和保護。」陸天娜也表示，她將與亞裔移民站在一起，堅決反對任何形式的仇恨犯罪。

麥迪臣社區中心行政總監陳綺華表示，過去一年無論對於紐約市還是華埠的亞裔民眾來說，都是艱難的一年。（記者和釗宇／攝影）

麥迪臣社區中心行政總監陳綺華表示，過去一年無論對於紐約市還是華埠的亞裔民眾來說，都是艱難的一年，尤其是長者，「疫情初期我們沒有疫苗，但是現在市府已經通過社區組織大規模普及了疫苗；我們感謝陸天娜和維樂貴絲對亞裔社區的支持，希望未來能有更多合作。」

紐約華埠共同發展機構(Chinatown Partership)行政總裁陳作舟，希望陸天娜能夠為社區爭取更多資源；他說，今年紐約市已經拿到不少聯邦撥款，用於修繕基礎設施，例如曼哈頓第二大道地鐵線延伸；「現在華埠需要的是人氣，若第二大道地鐵線能夠早日向南延伸到這裡，就會帶動華埠的旅遊業；紐約州向聯邦上繳的稅款遠多於拿到的聯邦撥款，我們應該拿到更多資源。」