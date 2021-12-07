兒童進公共室內 須出示接種紀錄

市府要求自12月14日起，五至11歲兒童進入餐館、影劇院等室內公共場合，也須出示接種紀錄；圖為一名八歲女童在接種新冠疫苗。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)6日傍晚表示，州內又新增四個Omicron變種病毒病例，總數增至12個；紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)6日擴大室內公共場所需提供疫苗 接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)適用範圍，自12月14日起，五至11歲兒童進入餐館、影劇院等室內公共場合，也須出示接種紀錄；自12月27日起，12歲以上市民進入室內公共場合，須出示完全接種紀錄，而非只接種一針即可。

近幾周來紐約市和紐約州疫情數字不斷上升，而且傳染性更強的Omicron變種病毒病例不斷增加；白思豪表示，將兒童納入「紐約之鑰」計畫，「是為了保護兒童及其家庭的健康，只要兒童在12月14日前接種一針，就能繼續在餐廳堂食、參加各種室內娛樂活動。」

此外，白思豪還要求所有參加課後活動的兒童，如體育比賽、樂團、舞蹈團等活動，也須在14日之前至少接種一針。

數據顯示，目前全市只有19%的五至11歲兒童接種了一針疫苗，是全市接種率最低的年齡段；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前五至11歲兒童的感染率為全市最高，「但是我們能改變這一情況，市府出台這種保護兒童的政策是合乎邏輯的。」

根據「紐約之鑰」計畫，市府要求餐館堂食、影劇院和健身房等室內娛樂場所的顧客，需提供疫苗接種證明；民眾除了出示接種卡、「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，也可以透過手機下載由市府推出的「紐約市疫情安全」(NYC Covid Safe)應用程式，提供接種證明；白思豪表示，市府要求所有場所像檢查其他年齡段市民接種紀錄一樣，對待五至11歲兒童；然而，市府並未說明，業者該如何確定兒童年齡是否在五歲以下。

紐約市服務業聯盟執行總監雷吉(Andrew Rigie)則表示，年底假日季正是旅遊業恢復的時期，要求五至11歲兒童進入餐館須出示接種紀錄，將讓已經受傷嚴重的餐館業雪上加霜；他說，12月14日的截止日期太趕，新規應推遲至明年再執行。

此前，「紐約之鑰」計畫僅要求市民接種一針，但白思豪6日提高要求，規定12歲以上市民自27日起必須接種兩針，才可進入室內公共場所，「第二針可以給你更多的保護。」