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牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

補強針需求大 疫苗站排長龍

記者顏嘉瑩／紐約報導
皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候接種新冠疫苗的成人和兒童大排長龍。(記者曹健╱攝影)
皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候接種新冠疫苗的成人和兒童大排長龍。(記者曹健╱攝影)

隨著愈來愈多傳染力強的新冠Omicron變種病毒擴散，民眾對於新冠疫苗補強針的接種意願增高，不過由於疫苗點比從前減少，預約困難，已出現一針難求的狀況，目前包括曼哈頓等行政區，由市府運營的接種站預約普遍都已額滿，有的連鎖藥房，預約則已排到明年。

目前在全美有超過17個州都出現Omicron變種確診案例，紐約州就有12例，雖然日前聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，對於Omicron變種的傳染力、疫苗是否有用，以及未來是否將產生更大規模疾病等問題尚不可知，但民眾對於接種加強針的需求已經出現。

候任曼哈頓區長李文(Mark Levine)日前在推特上表示，直到7日前，由市府運營的曼哈頓接種站預約都已額滿，而全市的CVS藥房的補強針預約也都額滿，Rite Aid藥局的補強針預約最快則排到明年1月；「紐約市需要馬上增加補強針的數量和站點。」

除了Omicron變種擴散導致疫苗需求增加，市長白思豪(Bill de Blasio)將要求民眾在進入餐廳、演唱會、球場或健身房等室內活動，都需完成補強針接種才可進入，預計若實施，也將增加對補強針需求。

亞美醫師協會(CAIPA)等多個機構和州府合作，日前在曼哈頓華埠為民眾接種補強針，該協會公共關係部總監黃雪莉表示，原本在線上預約僅有80多人，但到現場卻有247人來等著打補強針，所幸在曼哈頓有其他診所可提供補強針。

皇后區居民伍玲上周末帶兩個分別為六歲和九歲的子女，到貝賽的KCS社區中心接種第一針輝瑞疫苗，因為聽其他家長說「去了就能打，沒什麼人排隊」，所以沒有提前預約，不料到場才發現大排長龍，從等候到完成接種，總共花了近三個小時，大呼「沒想到這麼多人，真是累壞了」。

面對暴增的需求，黃雪莉說若社區仍有需求，會再與州長辦公室安排為民眾接種。

市衛生局表示，自本周起將會再增加更多補強針劑量供民眾接種，民眾也可跨行政區預約。

紐約市對補強針需求量大，包括曼哈頓等行政區，由市府運營的接種站預約都已額滿。日前...
紐約市對補強針需求量大，包括曼哈頓等行政區，由市府運營的接種站預約都已額滿。日前亞美醫協在華埠為民眾接種補強針，也出現爆滿情形。(亞美醫協提供)

曼哈頓 疫苗 Omicron

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