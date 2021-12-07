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紐約海域出現稀有露脊鯨 NOAA發保護令 全球僅存不到350頭

編譯孫梁／綜合6日電
北大西洋露脊鯨在紐約市周邊海域出現，國家海洋大氣管理局下達保護令，要求過往船隻小心。(美聯社)
北大西洋露脊鯨在紐約市周邊海域出現，國家海洋大氣管理局下達保護令，要求過往船隻小心。(美聯社)

紐約市東南方向的海域出現了一種世上罕見的鯨魚物種，國家海洋大氣管理局(NOAA)日前下達自願保護令，要求在這一帶海域行駛的各類船隻需格外注意，以保護稀有物種的鯨魚不被船撞上或被漁網纏住，受保護令影響的海域從麻州向南延一直伸到馬里蘭州，一直持續到12月7日。

NOAA表示，發現的稀有鯨魚是北大西洋露脊鯨(North Atlantic right whale)，全球目前的數量還不到350頭，為世上罕見的海洋哺乳類動物，自1970年以來就被列為瀕危物種。

紐約市附近出現的露脊鯨位於長島以南和新澤西州以東的海域，NOAA的保護令呼籲航船遠離該海域，或是在行駛中減速，因為露脊鯨很容易與船隻相撞，也易於被漁網纏住，因為露脊鯨的游動和睡眠都在水面下。

露脊鯨的壽命至少為70年，甚至可活到100年。NOAA自2017年開始對露脊鯨的活動進行監視，在過去三年裡發現死亡了32頭，另有13頭嚴重受傷，意味著目前存活於世的露脊鯨中，死傷數量已占到10%。

人類活動導致鯨魚的壽命大減，科學家指出，母鯨的壽命如今減至約45歲，公鯨為65歲。母露脊鯨的產仔率目前只有過去的一半，致使露脊鯨的繁衍面臨嚴峻挑戰。

目前是鯨魚的遷徙季，露脊鯨在向南游向溫暖水域。露脊鯨每年冬季都從加拿大和新英格蘭地區的海域，游到南卡羅來納、喬治亞和佛羅里達州的溫帶水域，並在溫暖海域產子和餵養幼鯨。

露脊鯨面臨的另一大威脅是捕漁船的漁具，85%的露脊鯨都至少被漁網纏過一次，這也是母露脊鯨產子減少的原因之一，母露脊鯨的產子季為每年11月中至次年4月中。

NOAA表示，他們於11月下旬通過新澤西州海岸的聲納監測系統，發現露脊鯨在紐約附近海域向南遷徙。

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