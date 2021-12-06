4座城區監獄承建合同 年底簽明年初開工

市府已經為四座城區監獄選定了四家設計和承建團隊，將於明年第一季開工。圖為將被拆除的曼哈頓拘留中心建築。（本報檔案照）

市府關閉雷克島監獄 、新建四座城區監獄的計畫仍在推進，市設計和建築局(Department of Design and Construction)日前表示，市府已經為四座城區監獄選定了四家設計和承建團隊，預計本月底將簽合同，工程將於明年第一季開工。

市設計和建築局表示，在布碌崙(布魯克林)、皇后區 和曼哈頓，承建單位將首先拆除選址上的現有建築，並建造臨時處所，在城區監獄施工期間安置懲教局(Department of Correction)轉運來的等待出庭的嫌疑人；在布朗士區，承建單位將移除林肯醫院(Lincoln Hospital)拆除後的廢墟，然後進行環境檢測，為未來的施工工作做準備；在皇后區秋園(Kew Gardens)，另一家承建單位將為新監獄安裝新的主水管。

此前，皇后區城區監獄旁配套設施的大規模施工今年6月已經開始，包括一個新的停車場及面積2萬5000平方呎的社區活動場所，這些配套設施將位於目前126街至127街夾Union Turnpike現有停車場的西側。

市府表示，布碌崙、皇后區、曼哈頓和布朗士區城區監獄的設計建造合同價值，分別為5970萬元、4310萬元、1億2520萬元以及7670萬元，皇后區秋園城區監獄新主水管安裝將花費640萬元。

市設計和建築局表示，四座城區監獄的設計和承建合同預計將在今年底之前簽字，施工將於明年第一季開始；而皇后區監獄主水管安裝的合同已經敲定，也於明年初開工，預計18個月內完成。

不過，四座城區監獄能否按計畫在2027年開張仍未可知，候任市長亞當斯 (Eric Adams)雖然表態支持關閉雷克島監獄、新建城區監獄的計畫，但也表示要與相關選區新任市議員協商後再做處置，合同具體如何執行也要等到亞當斯上任後。