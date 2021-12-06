我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

反對東百老匯遊民所 社區捐3.4萬元打官司

記者顏嘉瑩／紐約報導
為反對東百老匯91號遊民避風港項目，四個福建社團和「關注東百老匯委員會」，5日獲得來自內部成員捐款共3萬4000元作為打官司費用。(主辦方提供)
為反對東百老匯91號遊民避風港項目，四個福建社團和「關注東百老匯委員會」，5日獲得來自內部成員捐款共3萬4000元作為打官司費用。(主辦方提供)

為反對市府在曼哈頓華埠百老匯91號開設「遊民避風港」，四個福建社團以及由社區成立的「關注東百老匯委員會」，5日獲得來自內部成員捐款共3萬4000元，作為日後與市府打官司的經費，同時也將計畫在8日(周三)於市議員陳倩雯榮休派對上集會，抗議亞洲人平等會，要求民選官員提出實質承諾。

日前由四個福建僑團、社區等400多人上街抗議該項目，同日在陳倩雯的安排下，讓反對者與亞平會開啟對話，不過美國福建同鄉會鄭思祺、陳學端表示，會上相關單位答應要求市府改變遊民所計畫，但至今未有實質承諾，再加上陳倩雯任期僅剩不到一個月，社區只能加大力度抗爭。

美國福建公所主席鄭德良說，除了華埠的遊民所，法拉盛市中心將建另一個遊民所同樣與亞平會有關係，過程中兩個社區均未收到妥善通知、不公開透明遭到社區詬病。

事實上，在法拉盛遊民所項目曝光後，市議員顧雅明即召集社區討論，並安排亞平會向民眾交代，而由於兩個遊民所仍未簽署相關合約，美國長樂公會主席盧建順表示，社區將會全力抗爭，讓政府聽到反對聲音；美國福建會館陳昭銀則說， 希望陳倩雯也能盡快開啟對話，對社區有個交代。

關注東百老匯委員會成員、律師鄭明佑說，目前正與在此方面經驗豐富的律師事務所溝通，為了就將來可能的官司早作準備，同時內部成員也認捐3萬4000元，未來也不排除擴大向社區募款。

8日的抗議活動將於下午3時30分，在東百老匯125號集合，4時遊行隊伍步行前往東百老匯197號派對門外示威，主辦方將提供示威牌，禁止帶任何團體橫幅。

百老匯 華埠 法拉盛

上一則

4座城區監獄承建合同 年底簽明年初開工

下一則

Delta病例續增 史泰登島為全市2倍

延伸閱讀

海外崑曲社疫後首場實體演出 5日法拉盛文藝中心舉行

海外崑曲社疫後首場實體演出 5日法拉盛文藝中心舉行
東百老匯建「遊民避風港」 陳倩雯將要求更改項目

東百老匯建「遊民避風港」 陳倩雯將要求更改項目
對抗Omicron 法拉盛華商會助小商家積極篩查

對抗Omicron 法拉盛華商會助小商家積極篩查

華埠、法拉盛同步集會 反仇恨歧視

華埠、法拉盛同步集會 反仇恨歧視
梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，曾來過紐約市參加2021年紐約國際動漫展(Anime NYC 2021)，霍楚呼籲民眾盡快檢測。美聯社

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

2021-12-02 12:22

超人氣

更多 >
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議