反對東百老匯遊民所 社區捐3.4萬元打官司

為反對東百老匯91號遊民避風港項目，四個福建社團和「關注東百老匯委員會」，5日獲得來自內部成員捐款共3萬4000元作為打官司費用。(主辦方提供)

為反對市府在曼哈頓華埠 東百老匯 91號開設「遊民避風港」，四個福建社團以及由社區成立的「關注東百老匯委員會」，5日獲得來自內部成員捐款共3萬4000元，作為日後與市府打官司的經費，同時也將計畫在8日(周三)於市議員陳倩雯榮休派對上集會，抗議亞洲人平等會，要求民選官員提出實質承諾。

日前由四個福建僑團、社區等400多人上街抗議該項目，同日在陳倩雯的安排下，讓反對者與亞平會開啟對話，不過美國福建同鄉會鄭思祺、陳學端表示，會上相關單位答應要求市府改變遊民所計畫，但至今未有實質承諾，再加上陳倩雯任期僅剩不到一個月，社區只能加大力度抗爭。

美國福建公所主席鄭德良說，除了華埠的遊民所，法拉盛 市中心將建另一個遊民所同樣與亞平會有關係，過程中兩個社區均未收到妥善通知、不公開透明遭到社區詬病。

事實上，在法拉盛遊民所項目曝光後，市議員顧雅明即召集社區討論，並安排亞平會向民眾交代，而由於兩個遊民所仍未簽署相關合約，美國長樂公會主席盧建順表示，社區將會全力抗爭，讓政府聽到反對聲音；美國福建會館陳昭銀則說， 希望陳倩雯也能盡快開啟對話，對社區有個交代。

關注東百老匯委員會成員、律師鄭明佑說，目前正與在此方面經驗豐富的律師事務所溝通，為了就將來可能的官司早作準備，同時內部成員也認捐3萬4000元，未來也不排除擴大向社區募款。

8日的抗議活動將於下午3時30分，在東百老匯125號集合，4時遊行隊伍步行前往東百老匯197號派對門外示威，主辦方將提供示威牌，禁止帶任何團體橫幅。