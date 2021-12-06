大紐約3州淪陷 動漫展成傳播場

康州、明州兩名感染Omicron的患者可能都與紐約動漫展相關，與明州患者同去動漫展的30人中已有15人染疫。（取自紐約動漫展Instagram）

康乃狄克州6日確診該州首例Omicron變種病毒 感染者，加上紐約州、新州已有確診病例，至此大紐約三州全部淪陷；目前康州、明州兩名染疫者的感染可能都與紐約動漫 展相關，與明州患者同去動漫展的30人中已有15人染疫，但紐約市檢測追蹤小組表示，目前尚無證據顯示紐約動漫展出現了疫情大規模傳播事件。

康州州長拉蒙(Ned Lamont)表示，這位年齡超過60歲的感染者住在哈特福德郡(Hartford County)，可能是被參加紐約動漫展的一名親戚所感染；他說，「這很可能不是州內唯一的Omicron變種病毒感染者，我敦促所有民眾不要恐慌；我們對此變種病毒的特性仍在研究，我們的醫療系統將繼續保護所有人的健康。」

根據康州公共衛生廳，這名感染者已完全接種新冠疫苗，11月27日開始出現輕症，29日確診；衛生廳長朱薩尼(Manisha Juthani)表示，Omicron變種病毒的傳染性顯然比Delta更強，患者輕症居多，「顯然，患者免疫系統可以幫助他們抵禦感染，疫苗和補強針仍然是最好的防疫措施；如果我們希望降低住院率、發病率和死亡率，接種疫苗仍然有用。」

不僅是康州首例Omicron變種病毒感染者因紐約動漫展而感染，明尼蘇達州首例該變種病毒感染者也參加了紐約動漫展，而且這位患者已有15名同行的親友也已被傳染；明州首例感染者向紐約市檢測和追蹤小組表示，11月19日至21日參加與他一同參加動漫展的30名親友中，已有15人被檢出陽性，但目前尚不知這些患者感染的是否為Omicron變種病毒。

明州感染者在參加動漫展前幾周就已接種補強針；明州衛生廳表示，防疫小組組長撒貝緹(Kathy Como-Sabetti)擔憂Omicron變種病毒很容易在人群密集處或大星聚會場所傳播，她擔憂目前發現的病例只是冰山一角，「隨著時間的推移，病例可能越來越多，目前很難說是否存在一個超級傳播者，但我們很擔心這一點。」

不過，紐約市檢測追蹤小組的希瑞爾(Adam Shrier)表示，目前尚無跡象顯示紐約動漫展出現了疫情大規模傳播事件。