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紐約進室內公共場所需打補強針 白思豪考慮

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，如果疫情惡化，他可能會要求所有市民必須先接種補強針，才能進入餐館、劇院等室內公共場所。（市長辦公室提供）
白思豪表示，如果疫情惡化，他可能會要求所有市民必須先接種補強針，才能進入餐館、劇院等室內公共場所。（市長辦公室提供）

Omicron變種病毒已經開始在紐約市傳播，市長白思豪(Bill de Blasio)日前表示，如果疫情惡化，他可能會要求所有市民必須先接種新冠疫苗補強針，才能進入餐館、劇院等室內公共場所。

白思豪在接受採訪時表示，是否要求市民進入室內公共場所須接種補強針的議題值得討論，「目前市府正在對情況做分析，評估所有防疫手段；我們未來將做更新，因為我們正在應對新的防疫挑戰；強制接種補強針的措施將和其他防疫手段一起被評估，現在疫情處於動態發展當中。」

如果市府要求市民進入室內公共場所須接種補強針，民眾就須接種第二針後，才能接種補強針；根據市府數據，目前全市81.6%的成年人已經完全接種，5至17歲青少年的完全接種率則為35.2%。

目前，根據市府「紐約之鑰」(Key to NYC)計畫，市府要求餐館堂食、影劇院和健身房等室內娛樂場所的顧客，需提供疫苗接種證明；民眾除了出示接種卡、「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，也可以透過手機下載由市府推出的「紐約市疫情安全」(NYC Covid Safe)應用程式(App)，提供接種證明；餐館須主動檢查接種證明，違反規定的業者將被罰款1000元，第二次罰2000元，之後每次違規，將罰款5000元。

截至6日，全州已發現八例Omicron變種病毒感染者，其中七例在紐約市；市府上月已經將補強針的接種資格擴展至所有成年人，市民只要完全接種莫德納或輝瑞疫苗六個月後，或接種嬌生疫苗兩個月後，即有資格接種補強針；根據市府最近公布的數字，全市已有超過百萬人接種補強針。

疫苗 疫情 紐約市

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