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美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

盼疫情結束 民眾時報廣場許願

記者張晨／紐約報導
2022跨年重啟，民眾月頭排長龍寫心願。(記者張晨/攝影)
2022跨年重啟，民眾月頭排長龍寫心願。(記者張晨/攝影)

時報廣場每年跨年活動倒數時，天空飄下的彩紙象征著對新年的祝福；今年現場活動預計將恢復給完全施打過疫苗的民眾，書寫心願彩紙環節作為往年的傳統日前已經開始，進行至29日(周三)；4日中午十分，不少民眾寫下2022年的心願，「健康」、「疫情早日結束」等。

影音來源：記者張晨

時報廣場聯盟每年都會與星球健身公司(Planet Fitness)合作，設立攤位，提供彩紙和簽字筆，讓民眾寫下新年新希望，貼在一旁的新年許願牆上，跨年當晚，上萬張心願彩紙會從天空飄落，預示美好一年。

時報廣場聯盟表示，在空前的一年眼看就要過去時，許願牆使人們可以停下來展望更美好的未來；網上填寫心願今年仍會繼續，民眾只需要登錄網站，就可以填下自己的姓名、國家和願望；還可以在推特、Instagram上標註「#ConfettiWish」，這些心願條會被打印出來在跨年夜當晚揮灑，讓全世界看到，人們送走2021，充滿喜悅和樂觀地進入2022。

從德州來紐約探親的吳女士一家準備在紐約度過2021年的最後幾周，她表示，疫情讓一家人近兩年都沒有機會外出旅遊，今年來到紐約希望做一把十足的遊客。

看到心願牆上人們寫下的「開心」、「健康」、「趕走疫情」、「愛我所愛」等字眼吳女士說，紐約海納百川的容納了各個族裔的人，但從許願牆看到了人們共同的期許，「你或許從這裡看不到什麼新意，但這些卻是在大災之年所有人最基本的願望。」

新年許願牆的活動將進行至29日，更多資訊可上網頁https://www.timessquarenyc.org/whats-happening/nye-wishing-wall查詢；想要線上填寫新年願望，可登錄http://bit.ly/2DNWSBv。

人們在2021年中的成長體會將成為他們新一年的期許。(記者張晨/攝影)
人們在2021年中的成長體會將成為他們新一年的期許。(記者張晨/攝影)
「健康、疫情早日結束」成2020時報廣場許願牆代名詞。(記者張晨/攝影)
「健康、疫情早日結束」成2020時報廣場許願牆代名詞。(記者張晨/攝影)

疫情 時報廣場 健身

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