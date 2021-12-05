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紐約州8例Omicron 全美最多

記者張晨／紐約報導
州新增三例Omicron均來自紐約市，全國12州現變異確診，紐約最多。(取自州長辦公室)
州新增三例Omicron均來自紐約市，全國12州現變異確診，紐約最多。(取自州長辦公室)

傳染力極強的新冠Omicron變種病毒感染確診數字在紐約繼續攀升，4日州內又新增三例確診，且均來自紐約市，全州共有八例；目前全美至少15個州發現此變種病毒，紐約數量最多；新州也出現首例確診，其最近曾到過南非。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，之後會看到更多確診病例，她再次敦促紐約人盡快接種疫苗和補強針，並隨時戴上口罩；在節日季來臨之際，盡可能保護自己和周圍所愛的人。

州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，正如預期的那樣，社區傳播正在蔓延；而目前對Omicron的信息仍知之甚少，不能確定其傳播速度或其感染症狀會有多嚴重。

當前州衛生官員仍在盡力了解前五例確診病例的情況，其中長島的67歲婦女最近去過南非，位於紐約市的確診者中估計也有過出行紀錄，他們中至少有一人接種了一劑新冠疫苗；新確診的三例都與上月紐約國際動漫展有關聯。

可以肯定的是，還有更多的Omicron病例尚未被發現，紐約州只對約3.5%的陽性樣本進行了測序，以分離出該變種。

奧伯尼的沃茲沃斯中心實驗室(Wadsworth Center laboratory)有能力每天檢測多達100個樣本，包括紐約市實驗室在內的多個地方也在加大基因測序的力度；但鑑於紐約日前單日新增確診病例數字劇增，是自1月下旬以來首次超過1萬1000例，測序樣本仍然相當小。

但霍楚也呼籲公眾不要對這種新變種「反應過度」，她不會再度通過關閉學校或經濟來製造「恐慌」；並保證，州府已經為應對每一種情況都做好了準備，並將對Omicron新數據做出適當回應。

目前紐約任何床位數超過90%的醫院需遵循緊急行政令規定暫停選擇性手術，霍楚表示，她將把所有的選擇都放在了考慮範圍內，直到掌握可控數據。

新州3日晚也宣布首例確診，州長墨菲(Phil Murphy)表示，這名女性旅行者來自喬治亞州，且最近去過南非；她已經接種了疫苗但仍感染，目前處於隔離狀態。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，正在考慮要求進行室內用餐和參加室內活動的人員出示接種補強針證明，以進一步遏制病毒在紐約的傳播。

Omicron 紐約市 疫苗

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