與疫情前相比 市公立學校的班級規模縮小5% 教育人士、家長呼籲進一步縮減教室人數。(Getty Images)

根據市教育局 最新數據，本學年全市公立學校的平均班級規模有所縮減，與此同時教育工作者和家長們正在推動市議會立法，要求全市公校 在未來幾年能進一步縮小班級規模。

數據顯示，與2019至2020學年疫情 前的數據相比，本學年的班級規模平均縮小了5%以上；教育局將這一減少歸因於一項在72所學校實施的縮班試點計畫，以及因獲得州府資金和聯邦刺激資金的注入，許多學校的資金有所增加。

但這一減少也發生在公立學校整體入學人數下降的背景下，與2019至2020學年相比，本學年公校入學人數下降了6%以上。

市教育局發言人歐漢隆(Katie O'Hanlon)表示，市府長期以來一直致力於縮小班級規模，這份報告顯示了初步成效，包括為高需求學校提供1800萬元的資金，採用小班教學。

「這是有紀錄以來最大的一次班級規模縮減，我們非常感謝市議會的合作，幫助實現這一目標。」她說。

但值得注意的是，教育局給出的數據是平均水平，一些學校仍然比其他學校擁擠得多；幾十年來，家長和教育工作者一直在遊說實行小班制，他們強調小班制能提高學生的學業成績，縮小成績差距。

近日，一些學校也舉行了支持新立法的集會，稱縮小班級不再只是一個教育問題，考慮到疫情期間需要保持社交距離，這已經變成了一項「迫切的健康問題」，提案要求增加每個學生在教室中的「占地面積」。

紐約教師工會(UFT)表示，新提案將要求幼稚園和學前班的班級平均學生人數減少到14至21人，中小學減至15至23人，高中17至26人，但這取決於教室的大小；目前幼稚園學生最多25人，一至六年級每班最多為32人，高中班級則為34人。