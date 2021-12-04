我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

史島新冠住院率飆升50% 死者多未打疫苗

記者顏潔恩／紐約報導
HEALTH-CORONAVIRUS/POLAND:Medical specialists treat patients suffering from the coronavirus disease at a hospital in Gliwice Medical specialists treat a patient in a ward for people suffering from the coronavirus disease (COVID-19) at a city hospital in Gliwice, Poland, December 2, 2021. Picture taken December 2, 2021. Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.
HEALTH-CORONAVIRUS/POLAND:Medical specialists treat patients suffering from the coronavirus disease at a hospital in Gliwice Medical specialists treat a patient in a ward for people suffering from the coronavirus disease (COVID-19) at a city hospital in Gliwice, Poland, December 2, 2021. Picture taken December 2, 2021. Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

近年來眾多華裔人口湧進的史泰登島疫情加劇，過去兩周內新冠住院率上升50%，死亡人數也在增加；報告顯示，住院及死亡者大多未接種疫苗，市府呼籲在變種病毒很可能侵入的情況下，民眾趕緊接種疫苗加強防護。

根據市府報告，史泰登島的住院人數在11月上半月中，一直徘徊在30至40人，原本11月中已下降至30人左右；然而在過去兩周內，突然飆升了50%。

截止12月1日，史島兩大醫院系統，史泰登島大學醫院(Staten Island University Hospital)、里士滿大學醫療中心(Richmond University Medical Center)共在治療51名新冠肺炎患者，另外死亡人數也在增加中。

報告進一步指出，史島的疫情在今年1月18日達到巔峰，同一時間醫院共有302名患者，從那之後一直在下降，未出現反彈；直到最近幾周發生較大的波動，當地醫生表示，住院及死亡的病人都是未接種疫苗者，顯然疫苗的效力起到一定防禦作用。

新冠死亡率及確診病例均在上升，11月1日至今史泰登島有29人因新冠病毒引發的相關併發症而去世，死亡人數累積到1973人，相等於自疫情爆發起，平均每一天有一人去世；截至當前，史島傳出7萬7274例新冠確診病例，該數據比11月1日公布的數字多出了2474例，意味著過去30多天內，每日增加病例達到82例。

從檢測的數據看來，史島每六人中就有一人確診，儘管是全市最小的區域，但感染率卻是最高，引起健康專家的擔憂；在變種病毒Omicron已在紐約市出現蹤跡的情況下，市民須嚴謹做好防疫工作，積極檢測及接種疫苗，以應對未來的挑戰。

疫苗 史泰登島 疫情

上一則

與疫情前相比 市公立學校的班級規模縮小5%

下一則

州主計長：MTA重大改造計畫 久拖未決

延伸閱讀

對抗Omicron 美專家：疫苗打滿、口罩戴好

對抗Omicron 美專家：疫苗打滿、口罩戴好
馬州出現三例Omicron確診 州長籲打疫苗和補強針 但無需恐慌

馬州出現三例Omicron確診 州長籲打疫苗和補強針 但無需恐慌
布魯克林公車站出現反疫苗海報 因太正式引起民眾疑惑

布魯克林公車站出現反疫苗海報 因太正式引起民眾疑惑
接種疫苗可保護兒童免受新冠肺炎危害

接種疫苗可保護兒童免受新冠肺炎危害
早期缺乏策略 紐約州過去一年丟棄逾16萬劑疫苗

早期缺乏策略 紐約州過去一年丟棄逾16萬劑疫苗

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵