史島新冠住院率飆升50% 死者多未打疫苗

HEALTH-CORONAVIRUS/POLAND:Medical specialists treat patients suffering from the coronavirus disease at a hospital in Gliwice Medical specialists treat a patient in a ward for people suffering from the coronavirus disease (COVID-19) at a city hospital in Gliwice, Poland, December 2, 2021. Picture taken December 2, 2021. Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

近年來眾多華裔人口湧進的史泰登島疫情 加劇，過去兩周內新冠住院率上升50%，死亡人數也在增加；報告顯示，住院及死亡者大多未接種疫苗 ，市府呼籲在變種病毒很可能侵入的情況下，民眾趕緊接種疫苗加強防護。

根據市府報告，史泰登島的住院人數在11月上半月中，一直徘徊在30至40人，原本11月中已下降至30人左右；然而在過去兩周內，突然飆升了50%。

截止12月1日，史島兩大醫院系統，史泰登島大學醫院(Staten Island University Hospital)、里士滿大學醫療中心(Richmond University Medical Center)共在治療51名新冠肺炎患者，另外死亡人數也在增加中。

報告進一步指出，史島的疫情在今年1月18日達到巔峰，同一時間醫院共有302名患者，從那之後一直在下降，未出現反彈；直到最近幾周發生較大的波動，當地醫生表示，住院及死亡的病人都是未接種疫苗者，顯然疫苗的效力起到一定防禦作用。

新冠死亡率及確診病例均在上升，11月1日至今史泰登島有29人因新冠病毒引發的相關併發症而去世，死亡人數累積到1973人，相等於自疫情爆發起，平均每一天有一人去世；截至當前，史島傳出7萬7274例新冠確診病例，該數據比11月1日公布的數字多出了2474例，意味著過去30多天內，每日增加病例達到82例。

從檢測的數據看來，史島每六人中就有一人確診，儘管是全市最小的區域，但感染率卻是最高，引起健康專家的擔憂；在變種病毒Omicron已在紐約市出現蹤跡的情況下，市民須嚴謹做好防疫工作，積極檢測及接種疫苗，以應對未來的挑戰。