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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

記者張晨／紐約報導
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

傳染力極強的新冠Omicron變種病毒在紐約出現，全州的新冠總確診人數也上升，連續兩天單日新增確診數超過1萬，紐約州北部尤其嚴重；不僅醫院容量告急，養老院人滿為患，且醫護人員短缺，引發新一波的健康危機。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，自8月Delta變種病毒席捲紐約以來，全州的新冠住院人數增加了兩倍多；與此同時，由於過去兩年的抗疫疲勞以及對強制接種措施的不滿，許多醫療工作者選擇離職，醫療系統如今有幾百個職位的空缺。

因此，紐約州北部醫院的容量減少了約10%，但確診者及疑似病例蜂擁而至，養老院也因人手短缺，無法整合或疏散居民；手指湖區(Finger Lakes)北部和奧伯尼(Albany)一些醫療機構高管表示，這種現象已開始逐漸吞噬醫療及服務系統。

如今紐約市和長島共發現五例Omicron變種病毐感染病例，如果住院人數進一步增加，州北部可供患者使用的病床可能告急；霍楚已宣布，全州3日進入緊急狀態。

紐約2日新增確診病例1萬1242例，1日則新增1萬1300例，連續兩日逾萬。

本周霍楚部署了120名國民兵，協助養老院的工作，州長辦公室也宣布，將支援位於羅徹斯特(Rochester)、水牛城(Buffalo)與長島等九家養老院機構，更多地點將很快公布。

霍楚還表示，所有可用病床不到10%的醫院，可能會被勒令停止選擇性手術，以應對病人的激增；截至3日，全州共有56家醫院屬於這一類別，其中十家位於紐約市，其中一些醫院已停止做選擇性手術。

「住院率上升了，看看這個數字，州北部比州南部上升了150%。」霍楚在談到8月以來新冠住院率時說， 「我並不想製造恐慌，但當這些數字就擺在那裡時，確實令人非常不安」。

紐約市仍然是全州唯一要求民眾至少接種一劑疫苗才能去室內酒吧、餐館等公共場所的地區；霍楚一直反對在全州範圍內實施新的限制措施，她認為應該由地方官員各自制定相關限制政策。

霍楚 養老院 紐約市

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