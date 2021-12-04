紐約客談／變種病毒破防、反疫苗者阻擾 抗疫路頻碰壁

傳染性極高的新冠變種病毒 Omicron在紐約州破防，紐約市 更是一時之間確認四宗病例，感染病例數字的增加無可避免；令人氣憤的是，儘管接種新冠疫苗 是目前最佳的防疫方法，社會仍有反對疫苗者不斷在散播錯誤信息，引起大眾對疫苗的疑慮，令紐約市的抗疫之路四處碰壁。

新冠病毒在全球爆發已將近兩年，隨著疫苗在2021年面世，紐約市府積極推動市民接種下，情況得到良好控制，De變種lta病毒也未引發嚴重威脅；可在南非傳出的Omicron病毒具有高傳染，相信不久便會席捲全球，已知確診者中有已接種但還是感染者，不禁令人擔心大型群體感染，造成醫療系統和殯儀館服務崩潰的場面。

而早在變種病毒破防前，全市面積最小的史泰登島疫情已經在加劇，過去兩周內新冠住院率上升50%，死亡人數也在遞增中；這與當地居民普遍不相信疫苗作用、拒絕接種有很大關聯，若這批人的「信仰」不變，不需等到變種病毒擴散，史島也會淪陷。

在這些導致疫情不明朗的因素之上，反疫苗者還是竭盡所能，阻擾政府推行疫苗普及化的努力。

布碌崙(布魯克林)綠點公車站日前出現巨型廣告海報，因製作精細，乍看之下以為是政府官方的海報，列出十項大眾不應接種疫苗的理由，起到以假亂真的作用。

紐約市對外要應對變種病毒的爆發危機、對內又要應對不肯配合的反疫苗者，每一階段都在面臨新一輪的波折；雖現疫苗可能無法抵抗變種病毒，但依然是現今能保命的最佳方法，在病毒外敵面前，市民應做好滿分配合，別讓抗疫之路難上加難。

（紐約客談，每周二至周六見報）