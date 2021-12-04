MTA擬斥資億元 為拒打疫苗員工檢測 還有2萬人未施打

MTA計畫明年斥資1億元為數千名拒打疫苗的工作人員進行每周新冠病毐檢測。（MTA提供）

紐約大都會運輸署(MTA )計畫明年斥資1億元，為數千名拒打疫苗 的工作人員進行每周新冠病毐檢測 。

大都會運輸署數據顯示，30%的員工、約2萬人迄今未提交至少接種一劑疫苗的證明；依此推估，MTA將在每位未接種疫苗工作人員身上投注約5000美元。

1億元檢測預算不少，足以支付疫情嚴重時5萬名高風險前線人員每人約2000美元的危險津貼。

紐約市府員工11月1日起強制接種疫苗，但州營大都會運輸署未行強制令，除非是11月14日之後雇用的新人，否則不打疫苗照樣能上班。

MTA是紐約下州疫苗接種率最低的公務部門之一，州長霍楚(Kathy Hochul)未對該機構6萬6500名員工下達疫苗接種令，但未打疫苗者須每周接受病毐檢測。

每周檢測規定10月4日生效，運輸署未貫徹執行，只針對一小部分未接種疫苗工人檢測，如今計畫每周對所有未打疫苗者檢測。

檢測工作並非全由專業人員操作；近幾周，運輸署團隊將投遞箱固定在地鐵站售票亭外，未接種疫苗員工將自行檢測的病毐拭子投入，簽約機構隨後收集檢驗。

MTA1億元預算被納入2022財年185億元總預算，預計12月15日獲董事會批准；這筆錢將在2021、2022年各攤用3900萬、6100 萬美元，2025年MTA將有14億美元赤字。

大都會運輸署代理主席利博(Janno Lieber)表示，強制接種疫苗可能加劇年初以來人員短缺造成的地鐵和公車延誤。

霍楚上周駁回紐約市長白思豪(Bill de Blasio)強制運輸署人員打疫苗的請求。

運輸署官員稱，數千名工人已打疫苗，但未提接種證明。相關部門出示證據的比例各是長島鐵路(LIRR)66%、紐約市捷運局 (NYC Transit)69%、北鐵(Metro-North) 72%。