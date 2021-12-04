我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

MTA擬斥資億元 為拒打疫苗員工檢測 還有2萬人未施打

編譯周芳苑／綜合3日電
MTA計畫明年斥資1億元為數千名拒打疫苗的工作人員進行每周新冠病毐檢測。（MTA提供）
MTA計畫明年斥資1億元為數千名拒打疫苗的工作人員進行每周新冠病毐檢測。（MTA提供）

紐約大都會運輸署(MTA)計畫明年斥資1億元，為數千名拒打疫苗的工作人員進行每周新冠病毐檢測

大都會運輸署數據顯示，30%的員工、約2萬人迄今未提交至少接種一劑疫苗的證明；依此推估，MTA將在每位未接種疫苗工作人員身上投注約5000美元。

1億元檢測預算不少，足以支付疫情嚴重時5萬名高風險前線人員每人約2000美元的危險津貼。

紐約市府員工11月1日起強制接種疫苗，但州營大都會運輸署未行強制令，除非是11月14日之後雇用的新人，否則不打疫苗照樣能上班。

MTA是紐約下州疫苗接種率最低的公務部門之一，州長霍楚(Kathy Hochul)未對該機構6萬6500名員工下達疫苗接種令，但未打疫苗者須每周接受病毐檢測。

每周檢測規定10月4日生效，運輸署未貫徹執行，只針對一小部分未接種疫苗工人檢測，如今計畫每周對所有未打疫苗者檢測。

檢測工作並非全由專業人員操作；近幾周，運輸署團隊將投遞箱固定在地鐵站售票亭外，未接種疫苗員工將自行檢測的病毐拭子投入，簽約機構隨後收集檢驗。

MTA1億元預算被納入2022財年185億元總預算，預計12月15日獲董事會批准；這筆錢將在2021、2022年各攤用3900萬、6100 萬美元，2025年MTA將有14億美元赤字。

大都會運輸署代理主席利博(Janno Lieber)表示，強制接種疫苗可能加劇年初以來人員短缺造成的地鐵和公車延誤。

霍楚上周駁回紐約市長白思豪(Bill de Blasio)強制運輸署人員打疫苗的請求。

運輸署官員稱，數千名工人已打疫苗，但未提接種證明。相關部門出示證據的比例各是長島鐵路(LIRR)66%、紐約市捷運局 (NYC Transit)69%、北鐵(Metro-North) 72%。

疫苗 檢測 MTA

上一則

公益維護人威廉姆斯選州長 獲504民主黨俱樂部背書

下一則

MTA各部門中 執法人員接種率最低 僅60.3%至少打一劑

延伸閱讀

對抗Omicron 美專家：疫苗打滿、口罩戴好

對抗Omicron 美專家：疫苗打滿、口罩戴好
布魯克林公車站出現反疫苗海報 因太正式引起民眾疑惑

布魯克林公車站出現反疫苗海報 因太正式引起民眾疑惑
接種疫苗可保護兒童免受新冠肺炎危害

接種疫苗可保護兒童免受新冠肺炎危害
早期缺乏策略 紐約州過去一年丟棄逾16萬劑疫苗

早期缺乏策略 紐約州過去一年丟棄逾16萬劑疫苗
只想拿接種證明 義大利男出奇招帶假手打疫苗

只想拿接種證明 義大利男出奇招帶假手打疫苗

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵