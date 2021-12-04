公益維護人威廉姆斯選州長 獲504民主黨俱樂部背書

威廉姆斯(左二)獲504民主黨俱樂部背書。（記者金春香／攝影）

紐約市 公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)上月宣布參選紐約州長，日前獲得倡導殘障者人權的504民主黨俱樂部(504 Democratic Club)背書，這也是紐約市的民主黨俱樂部在將於明年舉行的州長選舉中的首個候選人背書；威廉姆斯表示自己若當選州長，會確保全市所有地鐵站台對殘疾人更友好，並指出他反對州長霍楚 (Kathy Hochul)希望紐約市企業新年後讓員工回到實體工作崗位的要求。

504民主黨俱樂部主席Mike Schweinsburg表示，威廉姆斯從在市議會擔任市議員開始，就持續不懈支持殘疾民眾團體，他是這個大家庭的一員。

患有注意力缺陷/多動症(ADHD)的威廉姆斯表示，自己深知殘疾人群體在這座城市生活所經歷的困難，他若當選，定會確保全市所有地鐵站都設置殘疾人友好設施，方便他們出行，以及推動「e-hail」應用程序，為殘疾人士提供可負擔出行服務的同時，也幫助出租車行業的復興。

威廉姆斯將在明年的民主黨初選中對陣霍楚和州檢察長詹樂霞(Letitia James)；根據最新民調顯示，威廉姆斯以7%的支持率排在第四位，落後於霍楚、詹樂霞和前州長葛謨(Andrew Cuomo)。

威廉姆斯此前曾競選副州長，當時以近10萬票的差距敗北霍楚，得票率差距約為7%；他1日表示，自己不同意霍楚提出的希望員工明年1月回歸辦公室的要求，「如今疫情仍然反复，我們也應該意識到，疫情前那種要求員工每天去辦公室的模式已經不再使用了，我們不僅要回歸正常，更應該回歸到更好的狀態。」

威廉姆斯說，最近數月很多公司採用的混合上班模式是可以被借鑒的，紐約市機構和公司也應考慮之後繼續施行此類上班模式。