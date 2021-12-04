我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

公益維護人威廉姆斯選州長 獲504民主黨俱樂部背書

記者金春香／紐約報導
威廉姆斯(左二)獲504民主黨俱樂部背書。（記者金春香／攝影）
威廉姆斯(左二)獲504民主黨俱樂部背書。（記者金春香／攝影）

紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)上月宣布參選紐約州長，日前獲得倡導殘障者人權的504民主黨俱樂部(504 Democratic Club)背書，這也是紐約市的民主黨俱樂部在將於明年舉行的州長選舉中的首個候選人背書；威廉姆斯表示自己若當選州長，會確保全市所有地鐵站台對殘疾人更友好，並指出他反對州長霍楚(Kathy Hochul)希望紐約市企業新年後讓員工回到實體工作崗位的要求。

504民主黨俱樂部主席Mike Schweinsburg表示，威廉姆斯從在市議會擔任市議員開始，就持續不懈支持殘疾民眾團體，他是這個大家庭的一員。

患有注意力缺陷/多動症(ADHD)的威廉姆斯表示，自己深知殘疾人群體在這座城市生活所經歷的困難，他若當選，定會確保全市所有地鐵站都設置殘疾人友好設施，方便他們出行，以及推動「e-hail」應用程序，為殘疾人士提供可負擔出行服務的同時，也幫助出租車行業的復興。

威廉姆斯將在明年的民主黨初選中對陣霍楚和州檢察長詹樂霞(Letitia James)；根據最新民調顯示，威廉姆斯以7%的支持率排在第四位，落後於霍楚、詹樂霞和前州長葛謨(Andrew Cuomo)。

威廉姆斯此前曾競選副州長，當時以近10萬票的差距敗北霍楚，得票率差距約為7%；他1日表示，自己不同意霍楚提出的希望員工明年1月回歸辦公室的要求，「如今疫情仍然反复，我們也應該意識到，疫情前那種要求員工每天去辦公室的模式已經不再使用了，我們不僅要回歸正常，更應該回歸到更好的狀態。」

威廉姆斯說，最近數月很多公司採用的混合上班模式是可以被借鑒的，紐約市機構和公司也應考慮之後繼續施行此類上班模式。

威廉 霍楚 紐約市

上一則

紐約客談／變種病毒破防、反疫苗者阻擾 抗疫路頻碰壁

下一則

MTA擬斥資億元 為拒打疫苗員工檢測 還有2萬人未施打

延伸閱讀

前紐約州長葛謨性騷指控 聯邦司法部出手調查

前紐約州長葛謨性騷指控 聯邦司法部出手調查
州長初選民調 霍楚大幅領先…長島國會議員蘇奧齊加入戰局

州長初選民調 霍楚大幅領先…長島國會議員蘇奧齊加入戰局
紐約州長初選民調：霍楚大幅領先 長島國會眾議員蘇奧齊參選

紐約州長初選民調：霍楚大幅領先 長島國會眾議員蘇奧齊參選
州長初選民調 霍楚遙遙領先…白思豪墊底 淨支持率為負

州長初選民調 霍楚遙遙領先…白思豪墊底 淨支持率為負
詹樂霞選搭檔 考慮蘇福克、威郡郡長

詹樂霞選搭檔 考慮蘇福克、威郡郡長

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵