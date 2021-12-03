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Omicron威脅 紐約6醫院或限容量

編譯周芳苑／綜合2日電
在Omicron變種病毐病例開始出現之際，紐約市周邊有六家醫院的可用容量偏低；圖為一家醫院的醫護人員在救助新冠患者。(路透)
在Omicron變種病毐病例開始出現之際，紐約市周邊有六家醫院的可用容量偏低；圖為一家醫院的醫護人員在救助新冠患者。(路透)

紐約市在 Omicron 變種病毐感染隱憂加劇之際，六家醫院報稱可用容量偏低，紐約血液中心(New York Blood Center)也宣布血庫告急。可用容量吃緊的六家醫院位於紐約市、威郡和長島，剩餘容量不到10%，所幸不會像紐約上州北部一些醫院一樣自本周五起取消擇期手術(elective surgeries)。

這六家醫院多半屬於大型醫院體系，可在系統內調配資源。這些醫院包括二家紐約市醫院，都位於皇后區，分別是長島猶太醫院森林小丘分院(Long Island Jewish Forest Hills)和皇后區中心醫院(Queens Hospital Center)。

另三家醫院位於長島，包括長島社區醫院(Long Island Community Hospital)、南岸大學醫院蘇福克分院(South Shore University Hospital in Suffolk)及北岸大學醫院納蘇分院(North Shore University Hospital in Nassau)。

第六家醫院是威郡的白原中心醫院(White Plains Hospital Center)。

全紐約州目前有37家醫院容量最多10% 。

州長霍楚(Kathy Hochul)上周簽署行政命令，本周五前容量不足10%的醫院，必須在2022 年1月15日前取消非緊急的擇期手術。

紐約市衛生局長喬克西(David Chokshi)預計，不會有醫院被迫取消擇期手術，仍在仔細監測中。

三家醫院屬於諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)，是全紐約州最大醫療保健提供者，急診醫學服務資深副總裁德安吉洛(John D'Angelo)堅稱，將致力管理容量，將資源分配到需要協助的醫院。

紐約市立醫院系統NYC Health+Hospitals發表關於皇后區中心醫院的聲明，表示該機構有11家醫院齊心協力，確保患者獲得所需要的護理。

紐約血液中心1 日宣布血庫告急；目前該地區血液庫存量約一兩天，遠低五至七天理想水準。疫情19個月期間都鬧血荒，資深執行董事塞法雷利 (Andrea Cefarelli) 說，今年特別令人擔憂，因過節前無穩定庫存，病毒又出現新變種。

紐約市 長島 皇后區

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