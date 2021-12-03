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Omicron紐約確診5例 白思豪：社區傳播已開始

記者和釗宇／紐約報導
紐約州2日已發現至少五例Omicron變種病毒感染者；圖為當日人頭攢動的洛克菲勒中心。(歐新社)
紐約州2日已發現至少五例Omicron變種病毒感染者；圖為當日人頭攢動的洛克菲勒中心。(歐新社)

州長霍楚(Kathy Hochul)和市長白思豪(Bill de Blasio)2日下午表示，目前紐約州已發現至少五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市、一人在長島確診；她表示，未來可能出現更多病例，但州府目前不會收緊防疫措施；白思豪則表示，Omicron變種病毒應已在紐約市開始社區傳播，呼籲民眾盡快接種疫苗補強針；同時，全州日新增病例12月1日突破1萬例，創下今年1月以來新高。

紐約州已發現至少五例Omicron變種病毒感染者，來自紐約州隨機抽取的3.5%的...
紐約州已發現至少五例Omicron變種病毒感染者，來自紐約州隨機抽取的3.5%的陽性病例；圖為紐約市民眾接受病毒檢測。(新華社)

來自抽樣3.5%陽性病例

根據州府數據，紐約州僅抽取3.5%的陽性病例進行病毒基因測序，意味著Omicron變種病毒可能早已廣泛流行 。

據霍楚介紹，五名感染者中，一人住在布碌崙(布魯克林)，兩人住在皇后區，另有一人住在長島蘇福克郡，還有一名感染者可能是身在紐約市的遊客；蘇福克郡的感染者為一名67歲女性，日前曾去過南非，也接種過一劑疫苗；她11月25日曾檢測呈陰性，但11月30日檢測復陽，出現頭痛和咳嗽的輕症；皇后區和布碌崙的感染者，疫苗接種情況不明。

霍楚表示，即便紐約州出現Omicron變種病毒感染者，民眾也不必驚慌，「我們只是希望公眾了解所有信息，人們最好知道，我們面對這個變種病毒並非毫無準備。」白思豪則表示，應該假設Omicron變種病毒已開始在紐約市社區傳播。

在紐約州五個Omicron變種病毒感染者確診前，州府就表示，全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，11月19日至21日曾來過紐約市並在賈維茨中心(Javits Center)參加2021年紐約國際動漫展(Anime NYC 2021)，此人此前從未去過非洲；霍楚和白思豪呼籲期間到過賈維茨中心的民眾盡快檢測，已出現症狀的人更應該採取額外的防護措施。

霍楚表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市...
霍楚表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。（州長辦公室提供）

霍楚：暫不收緊防疫措施

霍楚說，Omicron變種病毒傳到紐約並不意外，但她表示，州府不準備收緊防疫措施，「我們目前沒有準備關閉學校、讓經濟停擺，這樣的措施是不必要的，會被認為反應過度。」

她說，以現有的接種率、充足的疫苗和補強針，紐約州已經準備好應對新變種病毒可能造成的疫情，「這已經是我們遇到的第四個變種病毒，我們正在應對，我不希望所有人重回去年春天，現在我們有疫苗。」

霍楚繼續敦促所有民眾盡快接種疫苗，「我們看到紐約州的疫情數字持續上升，尤其是上州地區，出現這種情況的唯一原因就是上州仍有大量民眾未接種；疫苗供應充足，所有人都有資格接種，而且所有人都知道這一點，唯一原因就是他們不願接種；我們預計未來將出現更多病例，我希望紐約州民做好準備。」

州府數據顯示，全州12月1日新增病例1萬1300例，創下今年1月以來新高，七天平均陽性率升至4.61%；新冠住院人數升至3093人，比上月同期猛增62%，ICU住院人數、插管治療人數也繼續上升，新增死亡49人。

變種病毒 Omicron 紐約州

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