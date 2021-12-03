前紐約州長葛謨性騷指控 聯邦司法部出手調查

司法部正在調查前紐約州長葛謨性騷擾、掩蓋養老院疫情數字和濫用公共權力出書等系列指控。(美聯社)

繼本周初州檢察長詹樂霞(Letitia James)發布更多前州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾 指控調查材料後，根據最新信息，聯邦司法部 也在調查該系列指控。

根據Willkie Farr & Gallagher律師事務所和現任州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室簽訂的合約內容，司法部不僅在調查葛謨辦公室此前掩蓋養老院疫情數字和濫用公共權力出版自傳問題，也在對11名女性提出的葛謨性騷擾指控進行調查。

葛謨發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示，據他們了解，司法部民事司今年8月在詹樂霞發布充滿政治意圖的虛假報告後，啟動調查，但之後再沒聽到任何進展。

司法部方面沒有任何回應。

自性騷擾指控爆出後，葛謨一直拒絕承認自己做錯，只對讓他人感到不舒服的行為抱歉，但多月來該事件持續發酵，州府奧伯尼郡警長辦公室10月對葛謨提出刑事指控，指其犯下「強迫撫摸」女性的輕罪。

葛謨的弟弟、CNN主播克里斯(Crhis Cuomo)也因涉嫌不當使用記者身分，為深陷性騷擾醜聞的葛謨提供幫助，已被電視台無限期停職。

被停職後，克里斯1日在廣播節目中表示他對自己所為感到難堪，他過去的道歉也都是真心實意，他理解公司的決定，自己將不會再談論相關事宜。