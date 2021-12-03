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「非公民投票」紐約市議會過關在望 共和黨力阻

記者金春香／紐約報導
州共和黨主席蘭格沃斯(講話者)反對非公民投票提案。（記者金春香／攝影）
州共和黨主席蘭格沃斯(講話者)反對非公民投票提案。（記者金春香／攝影）

允許超過80萬擁有合法工作身分的移民擁有市級選舉投票權的提案，訂於下周在市議會全會投票，預計將通過；州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)、市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)等共和黨人2日在市議會前集會反對，指出該提案違憲，如果通過，他們將採取法律行動阻止其施行，但也強調「並非針對移民」，而是希望鼓勵移民申請成為公民，以行使投票權。

蘭格沃斯表示，該提案不僅是紐約市民主黨人提出的壞提議，更是違憲且危險的，投票權是美國民主的根基，是美國公民才可享有的權利，「允許非公民投票是違反聯邦法律的，是違憲的。」

他指出，市議會左翼民主黨人推行該提案，只是為服務他們的政治意圖，今年6月初選中亞當斯(Eric Adams)僅以7000多票的優勢獲勝，若80多萬非公民獲得投票權，將對紐約市甚至其他級別的選舉產生重大影響。

蘭格沃斯說，他們會採取一切行動阻止該提案實施，阻止任何可能破壞選舉的法案的施行。

博萊利表示，只有註冊選民的560萬人，才有權利在紐約市選舉中決定市府各級職位代表，「如果移民希望投票，那他們就需要按照步驟申請成為公民，證明自己希望成為這座城市、這個國家一員的決心，才能行使投票權。」

市議會少數黨領袖博萊利(講話者)反對非公民投票提案。（記者金春香／攝影）
市議會少數黨領袖博萊利(講話者)反對非公民投票提案。（記者金春香／攝影）

博萊利還指出，連市長白思豪(Bill de Blasio)十天前都表示，市議會無此權限通過這項提案，因與州法有衝突，而且通過後可能會削弱移民入籍的動機。

共和黨籍州檢察長參選人Michael Henry表示，一旦白思豪簽署法案，他會立即提出法律訴訟。

該提案發起人、市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)2日再次表明立場，紐約市要不斷前進，成為這個國家的榜樣，這些移民繳稅，理應有權決定誰是市長、主計長、區長和市議員，「該法案將給他們尊嚴和尊重，每個人都有發聲的權利，才能讓市府更好地為所有社區服務。」

該提案將於9日(周日)在市議會投票，紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)等民權團體將於當日投票前集會，呼籲提案通過。

投票 移民 紐約市

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