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每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

記者張心／紐約報導
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

大批法拉盛華裔居民於11月25日至30日期間，失業金帳戶遭不法分子盜刷或直接提取現金，每次竊取金額都為483元，案發地點遍布全市五大區；警方表示，報案的受害者集中在法拉盛109分局轄區，疑為駭客入侵紐約州勞工廳(NYS Department of Labor)系統，建議市民在網路購物時，不要隨意洩露個人信息，若發現可疑單據請立刻聯繫發卡單位關閉；也有華人1日指出，在法拉盛一家銀行的ATM提款機旁發現針孔攝像頭。

1日下午1時，市警109分局門前排滿了前來報案的民眾，全部是失業金帳戶遭竊的受害者，「這是我第六次來了，我父親11月3日收到失業金卡，當日在花旗銀行取了一次現金以後，11月4日就被盜刷四次。」林先生表示，歹徒頭筆交易在長島市某停車場，之後在法拉盛某火鍋店消費60多元，第三次直接於某購物商場刷了2475元「血拼」，最後一筆花費2300元購買蘋果電子產品，「我們11月7日才發現，趕緊聯繫發卡單位Blackhawk，對方要求警方的立案證明，才能進入索賠程序，說之後要等45至90天才可能有賠償結果，但也不保證。」

Blackhawk是紐約州勞工廳發放失業補助金的合作金融機構，市民在收到失業補助卡後，可在指定的銀行提取現金；當發現卡被盜刷後，也要第一時間按照州府提供的操作指示，聯繫Blackhawk關閉卡片，「這個公司要求我們必須十個工作日內拿到警察證明，才能申請索賠，然後大概需要三個月給結果。」林先生表示，發卡單位承諾在15個工作日內寄來新卡，但目前不敢使用，「我來警局六次，不斷被要求補材料，沒想到這麼多人受害。」

大部分報警的華人，都集中於感恩節假期受害，頻發於11月25日至30日。受害人表示，之前都曾在法拉盛緬街交三福大道的Capital One銀行取現，「我在29日晚發現自己的帳戶連續在26日、27日和28日遭竊，而且歹徒每次提取金額都是483元，共計損失了約1500元。」前來報案的劉先生指出，因為該卡每日規定只能取現500，Capital One又不收手續費，所以成為歹徒的目標銀行，「這個卡沒有芯片，只有磁條，仔細看來缺乏安全保障；我去銀行申訴，結果他們說沒有責任。」

王女士和丈夫范先生也是在感恩節假期後驚覺帳戶被盜刷，「感恩節開始每天盜刷483元，第一次出現我還以為是系統故障，沒當回事，結果再過幾天看發現連續損失，趕緊報案。」王女士表示， 犯罪分子在布碌崙操作三次，皇后區貝賽操作一次，都是直接取現，損失金額為2400元，「我先聯繫發卡單位修改了密碼，之後就沒有再出現盜刷了。」

前來報案的余小姐共計損失金額約2932元，歹徒也是每次盜刷483元；家住法拉盛的楊女士，發現目前為止兩筆損失都發生在同一時間，只是一筆在布碌崙，一筆在新澤西，「我29日發現在Capital One取不出錢了，當時以為是ATM機沒鈔票了，再去才意識到是被盜刷到沒錢了。」

記者1日走訪受害人提到的銀行，但工作人員表示不方便回答。市警表示，目前接到多起相關報案，僅1日就受理了11起，都在法拉盛轄區，全市其他分局尚無同樣案例；警方已經正式立案調查，建議被盜用戶拿到新卡後先不要開啟，等待警方進一步查實；如果發現盜刷，要立刻修改密碼或關閉帳戶。

1日有華人透露，1日下午在法拉盛一間銀行的ATM機旁邊發現針孔攝像頭，當著工作人員的面把攝像頭拆下來，「我取完錢後看到有個針孔，就把經理叫出來，說這裡有，另一台沒有，還有一台也有；當我要拆最後一個的時候，經理說留著，他要報警。」

受害人展示的盜刷記錄。（記者張心／攝影）
受害人展示的盜刷記錄。（記者張心／攝影）
有華人在法拉盛一間銀行的ATM提款機上發現針孔攝像頭。(讀者提供)
有華人在法拉盛一間銀行的ATM提款機上發現針孔攝像頭。(讀者提供)
受害人展示的盜刷記錄。（記者張心／攝影）
受害人展示的盜刷記錄。（記者張心／攝影）

法拉盛 華人 失業金

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