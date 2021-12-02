紐約州日增病例近萬人 10個月來新高

白思豪表示，如果Omicron變種病毒以及假日季導致疫情高峰再現，市府將考慮重啟室內口罩令。（市長辦公室提供）

數據顯示，紐約州日新增新冠肺炎病例已近1萬例，創下近十個月來新高，住院人數也創七個月新高；市長白思豪 (Bill de Blasio)1日表示，如果Omicron變種病毒以及假日季導致疫情 高峰再現，市府將考慮重啟室內口罩 令，民眾無論是否接種都須戴口罩；但他也說，Omicron變種病毒還未在紐約現身，尚無必要升級防控，接種疫苗仍是首要措施，目前已有100萬人接種補強針，時報廣場跨年活動也將照常進行。

根據州府數據，紐約州11月30日新增病例9462人，為今年2月10日以來新高，七天平均檢測陽性率4.37%；新冠住院人數增至3022人，為4月底以來首次重返3000人之上，過去一個月就猛增57%；同時，ICU住院人數和插管治療人數也繼續上升，11月30日新增死亡45人。

儘管全州新冠住院人數仍遠低於去年春天第一波疫情最高時的近1萬9000人以及今年1月第二波疫情時的逾9000人，但州長霍楚(Kathy Hochul)表示，目前全州仍有近20%的成年人尚未接種，而美國首例Omicron變種病毒感染者已在加州出現，她此前表示Omicron傳至紐約是遲早的事，須做好準備，州府已經向長期照護機構部署60名有醫護背景的國民兵，應對可能出現的人手短缺。

儘管紐約市疫情和全州其他地區相比仍然較輕，但趨勢也在惡化，目前七天平均日新增病例數已接近1500人，而本月初僅有823人；市府本周已經發出建議，呼籲民眾無論是否接種，都應在室內及公共場合戴口罩，但不強制。

但白思豪表示，現在仍未到升級防控的時刻，仍將以促進接種作為首務，認為疫苗仍然有效，甚至可以根除疫情；市府數據顯示，全市已有超過百萬人接種補強針，他呼籲市民在假日季聚會和出行前盡量接種補強針。

白思豪說，「我們認為接種仍然是核心抗疫策略，我們一直將精力放在促進接種上面，我從不希望人們認為口罩可以代替接種，口罩也代替不了疫苗；接種才是抗疫的正途，現在仍有許多年輕人尚未接種，也有一些成年人未接種，數百萬人還未打補強針。」

根據州府數據，如果接種疫苗，感染新冠肺炎的概率將比未接種者低78.3%，住院的概率則比未接種者低94.4%。

白思豪表示，今年的時報廣場跨年慶祝活動將按原計畫舉辦；市府兩周前宣布，完全接種者可到現場參加跨年活動，白思豪認為按照目前情況，可繼續推進；他說，市府正在與時報廣場聯盟(Times Square Alliance)和市警制定計畫，檢查入場民眾的接種紀錄，未接種者須戴口罩並提供72小時之內的陰性檢測紀錄，五歲以內兒童須有已接種的成年人陪同。