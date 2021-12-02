洛克菲勒中心聖誕樹點燈 看見希望

洛克菲勒中心聖誕樹1日晚亮燈，大批民眾到場觀看，體會節日氣氛。(美聯社)

曼哈頓中城洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹，1日晚舉行點燈儀式，宣告聖誕節 即將來臨；今年儀式重新開放民眾參觀，傍晚中心附近就開始出現人潮，其中也有華裔 民眾前來參加儀式，認為亮燈也等同點亮希望曙光，紛紛許下願望，希望疫情 能趕緊結束。

雖然開放民眾到場參觀，但為控制入場人數，可進入管制區內的民眾需事先上網預定入場券，未預定的其餘民眾只能在遠處欣賞；今年的聖誕樹高79呎、重達12噸，樹上以超過5萬顆多彩的聖誕燈泡、五哩長的燈飾裝飾，頂部則有900磅的施華洛世奇(Swarovski)之星。

三個月前才因工作關係搬到紐約市的陳Irene，與朋友早早就上網預定入場券，當天特別到現場欣賞點燈，陳Irene表示，隻身到紐約來的她，生活壓力很大，但看到點燈就有如點燃希望一樣，告訴自己在人生中遇到低潮不要氣餒，應該記得這些令人感動的瞬間，重拾動力並繼續大步向前走。

從法拉盛來到現場欣賞點燈的華裔周女士表示，特別喜歡聖誕節的她，每年都會在電視上看點燈轉播，今年好不容易再恢復民眾到場參觀，趁著當天休假，沒有預定票的她站在薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)百貨公司前眺望聖誕樹，提前感受節日氣息；受到氣氛感染，周女士說，彷彿一瞬間也忘記的疫情煩憂，她也希望疫情能盡快結束。

伴隨著點燈儀式，現場的表演活動也相當精彩，像是「鄉村天后」凱莉安德伍(Carrie Underwood)、諾拉瓊斯(Norah Jones)，以及「無線電城聖誕奇觀秀」(Radio City Christmas Spectacular)等，都帶給觀眾精彩絕倫的演出。

點燈後，每日聖誕樹將從早6時至凌晨12時點亮，在聖誕節當天則持續點亮24小時，新年夜則是早6時至晚9時，民眾可趁此期間前往觀賞。