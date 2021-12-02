逾千獄警未接種 紐約市重囚監獄人力缺恐失控

千餘名獄警未能在最後期限接種疫苗，紐約市重囚監獄恐失控。(美聯社)

市懲教局(Department of Correction)報告稱，截至目前有77%的雇員接種了至少一劑新冠疫苗 ，仍為所有市府機構中最低；而這意味著約有1900名懲教局員工尚未遵守規定，且由於現有人員短缺，監獄 的現有工作被推遲了一個月，許多重囚監獄已出現失控跡象。

市府表示，未申請豁免且未能出示疫苗接種證明的雇員將被安排無薪休假，並需要交出統一發放的配槍和防護裝備，而申請了宗教或醫療豁免的人員可以在審查期間繼續上班。

對於最後接種期限的到來，市長白思豪(Bill de Blasio)也發布了一項緊急行政命令，授權監獄的輪班時間從正常的八小時改為12小時，以增加人員配備。

市獄警工會(Correction Officers Benevolent Association)主席小波西奧(Benny Boscio Jr.)表示，市監獄雇員的工作狀況比去年更糟，承諾的600名新獄警中只有不到100人被雇用，而且沒有一個人開始工作；且辭職和退休的人越來越多，獄警們不得不繼續24小時輪班工作，沒有吃飯和休息時間。

小波西奧警告稱，因接種疫苗而暫停獄警的工作可能是致命的，這將對關押的數千名囚犯和公共安全造成災難性的影響。

即將到來的停職可能會加劇該市監獄的問題，其中包括臭名昭著的雷克島(Rikers Island)監獄；由於多年疏於看管，監獄在疫情 期間失去了控制，出現了暴力和自殘行為，今年至少有14名囚犯死亡，這是自2013年以來最多的。

這些問題導致越來越多的人呼籲徹底檢修或立即關閉雷克島監獄，市政府表示，該島預計在2027年之前關閉，並已簽署曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士新監獄的工程合同。

與此同時，獄警人數也在疫情期間急劇下降，從2017年的1萬862人減少到2021年的8388人。