被打女華生露面：我不是英雄…盼社會正視 將續對抗暴力

Christina(中)案發後首露面，回顧被暴打的經歷。(亞總會提供)

賓州費城 東南捷運(SEPTA)華裔高中女生遭仇視毆打案，引起全美華社高度關注，活躍於紐約市的亞裔維權大聯盟11月30日率領眾多僑團華人，專程到費城參與示威遊行；見義勇為的受害者Christina Lu在案發後首次出現在大眾面前，表示任何時候都會堅決反抗暴力和霸凌 行為，幫助弱勢群體脫困。

當日中午時分，由費城僑學界聯合會組織的示威先在市政廳前舉行集會，接著沿著Broad街遊行到市教育局 大樓外，傳達在公眾場所和校園內都要達到「反歧視、反暴力、安全」的訴求。

該活動也獲得紐約華人的響應，當日早晨乘坐亞總會安排的專車、或是自駕前往，集會上數千人手舉寫著「保障所有人公共安全」、「停止校園霸凌」等標語牌，吸引公眾圍觀，聲勢浩蕩；除此之外，與受害者就讀同間學校的學生此前也在校園內展開簽名運動，當日將請願書呈交給當局，要求加強校園治安、停止校園霸凌及增強公交系統安全。

案件受害者Christina戴著墨鏡和口罩，在案發後首次露面發表感言，首先回顧案件發生的過程，身心因此受到極度創傷；她感謝家人、朋友、老師和同學給予她的鼓勵與支持，「大家都稱我為英雄，但我真的不是，我只是一個來自平凡家庭的平凡女孩，看到需要幫助的人，所以才出面而已」。

她說，希望社會能夠理解華裔在美國所遭遇的歧視，並做出改變，「希望人們能有更開放的心態」；儘管受到傷害，但再遇到有人需要幫助時，「我還是會繼續站起來對抗暴力和霸凌行為。」

「費城曾是著名的友愛之城，卻上演了學生集體霸凌的醜聞」，美國華人華僑聯合會總會主席林建新表示，費城也是多族裔共居的移民城市，希望市府能採取措施保護市民；也希望市教育局能發揮作用，教授種族融合的教育理念，令各族裔世世代代都能在美國安全生長。

姜書棟代表亞總會發言指出，自新冠疫情爆發後，全美接連發生亞裔暴力案件，這些事件不只攸關當地亞裔人的性命和安全，全美亞裔人都應積極聲援；他說，現在所做的都是為了下一代在美國的生存機會，「華人一定要自強，要站出來抗爭！」