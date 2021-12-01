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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

華埠、法拉盛同步集會 反仇恨歧視

記者顏嘉瑩、張心╱紐約報導
王孔亮的孫女是費城遭毆華女高中生的同校學生。(記者顏嘉瑩/攝影)
王孔亮的孫女是費城遭毆華女高中生的同校學生。(記者顏嘉瑩/攝影)

為聲援費城華人社團反華生遭霸凌遊行，美國福建同鄉會與數十個僑團，11月30日與費城同步，在曼哈頓華埠林則徐廣場前集會，呼籲亞裔團結起來，反對種族歧視、嚴懲仇恨犯罪；法拉盛的亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)當日也攜手民選官員和數十個社團，在法拉盛圖書館門前舉辦「反暴力 反歧視 皇后區大集結」集會。

影音來源：記者顏嘉瑩

國會眾議員孟昭文在法拉盛的集會上表示，過去兩年對於亞裔特別是華裔尤其艱難，因為要同時承受來自疫情和歧視的雙重壓力，「很感激費城華裔受害女生Christina Lu願意勇敢地站出來幫助同胞，感謝拜登總統簽署「新冠仇恨犯罪法案」，希望法律能夠還給受害者一個公道。」

孟昭文同時呼籲大家關注日前受害的皇后區華裔老人馬桂英，「她還躺在艾姆赫斯特醫院裡昏迷著，她和Christina所遭受的痛苦令人不寒而慄，很多仇恨犯罪嫌犯都有精神問題，需要社區提供更多精神健康援助。」

福建同鄉會鄭思祺在華埠表示，華人在美國被歧視、遭受不公平待遇的現象屢見不鮮，唯一改變現況的做法就是社區團結、互相呼應，共同反對種族歧視和仇恨犯罪，同時還要踴躍參與投票，才能夠受到政府、民選官員的重視，藉由選票發聲。

美國福建工商總會秘書長王孔亮的孫女，是費城遭毆華女高中生的同校學生，王孔亮表示，校內華生也都支持女學生見義勇為，為她發起募款。

80個社團400位市民在法拉盛攜手助陣紐約僑界聲援費城反歧視反暴力集會。（記者張...
80個社團400位市民在法拉盛攜手助陣紐約僑界聲援費城反歧視反暴力集會。（記者張心／攝影）
美國福建同鄉會與數十個社團11月30日與費城同步，在華埠林則徐廣場前集會。(記者...
美國福建同鄉會與數十個社團11月30日與費城同步，在華埠林則徐廣場前集會。(記者顏嘉瑩/攝影)
80個社團400位市民在法拉盛攜手助陣紐約僑界聲援費城反歧視反暴力集會。（記者張...
80個社團400位市民在法拉盛攜手助陣紐約僑界聲援費城反歧視反暴力集會。（記者張心／攝影）
美國福建同鄉會與數十個社團11月30日與費城同步，在華埠林則徐廣場前集會。(記者...
美國福建同鄉會與數十個社團11月30日與費城同步，在華埠林則徐廣場前集會。(記者顏嘉瑩/攝影)
美國福建同鄉會與數十個社團11月30日與費城同步，在華埠林則徐廣場前集會。(記者...
美國福建同鄉會與數十個社團11月30日與費城同步，在華埠林則徐廣場前集會。(記者顏嘉瑩/攝影)
美國福建同鄉會與數十個社團11月30日與費城同步，在華埠林則徐廣場前集會。(記者...
美國福建同鄉會與數十個社團11月30日與費城同步，在華埠林則徐廣場前集會。(記者顏嘉瑩/攝影)
80個社團400位市民在法拉盛攜手助陣紐約僑界聲援費城反歧視反暴力集會。（記者張...
80個社團400位市民在法拉盛攜手助陣紐約僑界聲援費城反歧視反暴力集會。（記者張心／攝影）

種族歧視 費城 仇恨犯罪

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