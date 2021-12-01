Omicron逼近 全州37醫院空床不足10%

紐約州新冠疫情不斷升溫，新變種病毒Omicron也在逼近，紐約州已有37家醫院的病床餘量不足10%。(Getty Images)

近期紐約州新冠疫情不斷升溫，而新變種病毒 Omicron也在逼近，州府11月30日公布的最新報告指出，全州已有37家醫院的病床餘量不足10%，達到警戒線，主要集中於疫情較為嚴重的上州和西紐約地區，紐約市 皇后區也有兩家醫院上榜；州府表示，若上述醫院的病床餘量到明年1月15日仍未恢復到10%以上，須暫停所有擇期手術。

根據州府數據，全州29日新增新冠病例6593人，七天平均檢測陽性率升至4.19%，新冠住院人數已近3000人，ICU住院人數也繼續增加，新增死亡41人；州長霍楚 (Kathy Hochul)表示，新冠病毒在冬季更易傳播，她呼籲市民盡快接種疫苗和補強針，同時勤洗手、戴口罩。

為應對Omicron變種病毒，霍楚此前已經宣布紐約州進入緊急狀態，為確保醫院床位充足，州府已經要求各醫院減少擇期手術；根據州衛生廳30日公布的數據，截至上周五，全州共有37家醫院的病床餘量已經不足10%，而10%正是州府設定的病床數量警戒線；霍楚表示，希望上榜的醫院盡快增加床位，若到明年1月15日時病床餘量仍不足10%，就必須暫停所有擇期手術。

紐約市也有兩家醫院上榜，分別是諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)的Long Island Jewish Forest Hills和紐約市公立醫院系統的Queens Hospital Center，兩家醫院均位於皇后區；不過，相比其他地區，紐約市疫情較輕，七天平均陽性率僅為1.87%，但皇后區和史泰登島陽性率較高，分別為2.49%和3.23%。

但也有民代反對霍楚此舉，包括將競選州長的共和黨國會眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)；他表示，霍楚出台的醫護人員強制接種令造成的醫護短缺，預計將持續到明年初；但霍楚此前也已表示，若人手短缺，州府將指派有醫療背景的國民兵進行支援。

目前紐約州尚未發現Omicron變種病毒，但霍楚預計病毒很快將會出現；她說，目前全州超過九成的成年人已經接種疫苗，尚無計畫進一步收緊防疫措施，但若疫苗對新變種病毒無效，也將考慮採取一切可能措施。