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警察工會再告市府 非法限制疫苗豁免

記者張晨／紐約報導
市警工會再訴市府，稱其非法限制疫苗醫療及宗教豁免；圖為警員在接種疫苗。(路透)
市警工會再訴市府，稱其非法限制疫苗醫療及宗教豁免；圖為警員在接種疫苗。(路透)

紐約市警察工會(Police Benevolent Association，簡稱PBA)日前再就疫苗強制令所產生的豁免申請狀告市府和市警高層，稱其在審查程序上非法，有意阻止合理申請者通過。

在PBA律師本周遞交的一宗訴訟中表示，工會稱市府非法限制了疫苗強制令的豁免權，而這起訴訟的被告是市長白思豪(Bill de Blasio)以及市警高層，且原告繼續尋求針對醫療和宗教豁免的臨時限制令。

訴訟書中寫道，「市警在審查申請時，沒有頒布評估豁免的規則或程序，而是直接否決了既定且合理的申請。」

根據市府的疫苗強制規定，未接種疫苗的公務員要想繼續工作，唯一的辦法就是申請「合理的豁免」，而市警的申請數量是其他市府機構的三倍。

訴訟書稱，「如果警員對疫苗的安全和宗教因素顧慮，那麼我們要求法院不能在確定申請、評估過程是否非法之前，強迫申請者接種疫苗；根據州和市人權法，警員享有醫療自主權和宗教遵循權，如果強迫其接種，就會違反這些權利，且一旦接種疫苗，就無法逆轉。」

大約有6000名警員申請了這種豁免，其中約3900人是PBA的會員，大量的豁免請求引發了人們的擔憂，即可能會導致市警人手不足。

白思豪表示，將嚴格審核豁免申請，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指導建議，只有對疫苗嚴重過敏的「罕見」病例，才能獲得永久的醫療豁免；宗教豁免則需要基於「個人虔誠信奉的宗教、道德或倫理信仰」才能得到批准，個人、政治或思想偏好均被排除在外。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，到目前為止，他們已經通過了1100個申請，同時也拒絕了其中的大部分，但沒有提供被拒的確切數字。

PBA發言人拒絕對該訴訟發表置評，只表示，該程序是否合法「不言自明」。

疫苗 白思豪 聯邦疾病防治中心

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