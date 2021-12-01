紐約客談／公共吸毒所 社區強烈反彈免不了
全美首家公共吸毒所開始在紐約運營，乍一聽「公共吸毒所」令人匪夷所思，一看英文全稱才了解到原來是為了緩解過量吸食毒品而死亡，設立的有專業人士服務和看護的「吸毒過量預防中心」；但此舉仍令很多人倒吸一口氣，雖然出發點是好，且目前這類中心僅設立在曼哈頓上城，但若進駐華人聚居區，勢必與遊民收容所、戒毒所一樣，再面臨一波強烈抗議。
近年來，紐約因過量吸毒而死亡的人數不斷增加，雖然大眾認知中的吸毒是個一步走錯、就跌入深淵的事情，但也有不少是因為病痛而服用大量止痛藥物，之後上癮，甚至導致過量服用而亡；州檢察長辦公室近兩年起訴多家類鴉片生產和經銷商，但解決吸毒過量需要從多方面入手，才有可能得到控制。
正如大麻合法化背後的理念一樣，當一件事獲得了正規途徑，也就在一定程度上避免了因非法而帶來的種種潛在危險；研究表明，提供公共吸毒所，全市每年可以挽救上百條人命，而在提供乾淨針管，以及吸毒者可以得到醫療援助的情況下，相信隨著時間的推移，也能幫助更多人戒掉毒癮。
但出發點雖好，如何運營，以及如何讓吸毒所附近的居民安心，才是市府的重點，正如這幾年不斷建設的遊民所和戒毒所一樣，雖然設立的目的是好的，但對很多社區、尤其是華人社區來說，由於遊民和吸毒者數量較少，大家對這些人仍有恐懼心理，擔心安全問題，也怕給孩子帶來負面影響。
紐約客談，每周二至周六見報。
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