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公共吸毒所 紐約市開張 創全美先河 期降低吸毒過量死

記者和釗宇／紐約報導
紐約市將在曼哈頓開設兩家公共吸毒所。圖為加拿大卑詩省的公共吸毒所。（美聯社）
紐約市將在曼哈頓開設兩家公共吸毒所。圖為加拿大卑詩省的公共吸毒所。（美聯社）

市長白思豪(Bill de Blasio)11月30日宣布，在曼哈頓開設兩家公共吸毒所，當日開始運作；這種名為「吸毒過量預防中心」(Overdose Prevention Centers)的機構將有效降低紐約市吸毒過量死亡人數，開創全美此類服務的先河。

數據顯示，紐約市今年1至3月間共有596人因吸毒過量死亡，為2000年以來新高；2020年全年，全市有有2000人因吸毒過量死亡，為有紀錄以來最多。

市衛生局此前公布的研究表示，公共吸毒所每年可以挽救130條人命；白思豪說，「紐約市在抗疫上引領全美，但保護社區安全不止於此；經過大量研究，我們已經知道如何去保護那些最易受傷害的市民，我們也將毫不猶豫地推動；吸毒過量預防中心將安全有效地緩解鴉片危機。」

市衛生局表示，吸毒過量預防中心將為吸毒者提供安全的吸毒環境，可以吸食包括海洛因和其他毒品，將提供乾淨針管，吸毒者將得到醫療援助，也可以聯繫戒毒和其他社會服務資源，吸毒者須自帶毒品。

首批兩家吸毒過量預防中心已經在曼哈頓的東哈林區和華盛頓高地開始運營，但喬克西表示，市府不參與運營，而是資助兩家非營利機構運營；市衛生局說，公共吸毒所的選址是基於「健康需求和項目體驗深度」。

白思豪政府自2018年以來就開始推動設立公共吸毒所，但前州長葛謨(Andrew Cuomo)反對；白思豪還致信公共吸毒所的運營方，保證不會對吸毒所「採取執法措施」，並稱市府已經得到了執法單位的支持；目前，全市五區的地方檢察官中，除史泰登島外，均支持設立公共吸毒所。

不過，公共吸毒所遭到保守派的反對；市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)表示，加拿大卑詩省儘管也開設公共吸毒所，但是吸毒致死人數仍然屢創新高，「在我看來，認為公共吸毒所能起作用的人都很有問題，他們從沒把周邊社區的擔憂放在心上。」

史泰登島共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)則呼籲司法部出面組織，因前總統川普任內的司法部曾指出此類吸毒所違反聯邦管制藥品法；她已致信司法部長加蘭德(Merrick Garland)，敦促司法部盡快採取措施執行聯邦法律。

白思豪說，「吸毒過量預防中心」的機構將有效降低紐約市吸毒過量死亡人數，開創全美此...
白思豪說，「吸毒過量預防中心」的機構將有效降低紐約市吸毒過量死亡人數，開創全美此類服務的先河。（市長辦公室提供）

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