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長島感染率飆至近5% 醫院：做好應對大爆發準備

記者張心／紐約報導
應對可能到來的新一波疫情，長島的醫療單位表示已做好準備；圖為長島一家醫院的護士不久前在為民眾注射新冠疫苗。(Getty Images)
應對可能到來的新一波疫情，長島的醫療單位表示已做好準備；圖為長島一家醫院的護士不久前在為民眾注射新冠疫苗。(Getty Images)

根據州府30日公布的最新數據顯示，長島的新冠檢測陽性率已接近5%，是一個月前同期的兩倍；隨著新型變種病毒Omicron的出現，政府呼籲全民嚴格防控，紐約大學朗格尼醫院長島分院(NYU Langone–Long Island)表示，已為可能即將到來的疫情爆發做好準備。

長島過去七天的平均檢測陽性率達到4.95%，而在一個月前的10月28日，該地病毒檢測陽性率僅為2.08%。29日，蘇福克郡(Suffolk County)新增新冠患者567例，死亡6例；納蘇郡(Nassau County)新增501例，死亡2例。

醫學專家表示，長島和整個紐約州的新冠感染率近期不斷飆升，主要因為假日季的來臨，人口流通性增強；但目前新型變種病毒Omicron的存在，會使情況繼續惡化。

紐約大學朗格尼醫院長島分院的傳染病專家和醫學主席波爾斯基博士(Dr. Bruce Polsky)說，因為已經歷了至少三波不同階段的新冠大規模爆發，目前該院已經為新型變種病毒做好了應對計畫，「我們知道如何在醫院內創造更多的空間，目前不僅有疫苗，也有治療方法，譬如用於治療輕症和中症的單克隆抗體，所以我們比一年半前更懂得如何照顧新冠病人。」

波爾斯基博士表示，經驗幫助他們學會了如何改造醫院的空間區域，用於擴大重癥監護能力和其他治療新冠需要的用途。「我們比之前更加靈活，知道病例開始激增時就該開始做什麼準備。」

他還敦促已接種疫苗的長島居民進行補強針注射，以幫助他們預防新型變種病毒Omicron，「如果目前還未接種任何疫苗，應該立即進行初次注射。」

長島 變種病毒 檢測

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