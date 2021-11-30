州長初選民調 霍楚大幅領先…長島國會議員蘇奧齊加入戰局

民調顯示，霍楚在2022年州長民主黨初選中維持巨大領先優勢，支持度達到四成。（州長辦公室提供）

最新民調 顯示，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)在2022年州長民主黨初選中維持巨大領先優勢，支持度達到四成，遠超第二名州檢察長詹樂霞(Letitia James)的17%；同時，長島民主黨國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)29日宣布參選州長，這份民調並未將他計算在內。

根據溫和派機構In the Field Global的民調，霍楚的支持率達到40%，詹樂霞為17%，紐約市 公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和尚未參選的紐約市長白思豪，支持率均僅為7%；若霍楚和詹樂霞一對一，霍楚也將以44%對26%的支持率戰勝詹樂霞，因威廉姆斯和白思豪的支持者更偏向支持詹樂霞；不過，仍有大約三成選民表示尚未決定支持的人選。

該機構民調專家科爾(Rob Cole)表示，霍楚正在做所有正確的事情，而且她擁有州長這一最有影響力的競選平台，霍楚重點關注紐約市的策略已見成效，在紐約市的支持率也超過詹樂霞。

這份民調並未將長島國會眾議員蘇奧齊計算在內，後者日前婉拒候任紐約市長亞當斯(Eric Adams)的副市長任職邀請，29日宣布參選州長；作為溫和派的蘇奧齊29日在線上記者會表示，「我和我的家人對參選感到很激動，我有擔任州長的背景和能力；我是一個有常識的民主黨人，我不認為民主黨應該過左或者過右，而應該集中精力解決面臨的問題。」

不過，此前公布的幾份民調顯示，蘇奧齊不足以對霍楚構成威脅；根據Data for Progress上周進行的民調，霍楚的支持率為36%，排在第二的詹樂霞為22%，因性騷醜聞下台的前州長葛謨(Andrew Cuomo)以15%的支持率排在第三，威廉姆斯以7%的支持率排在第四，蘇奧齊僅以6%排在第五，尚未表態參選的白思豪以3%支持率墊底；若將葛謨排除在外，霍楚的支持率將上升至39%，詹樂霞的支持率則升至24%，威廉姆斯、蘇奧齊和白思豪的支持率則分別為9%、7%和5%。