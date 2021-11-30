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霍楚：若疫苗失效 將升級防疫舉措

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚29日表示，如果後續證實疫苗無法有效防禦新變種病毒，州府將升級防疫舉措。（州長辦公室提供）
州長霍楚29日表示，如果後續證實疫苗無法有效防禦新變種病毒，州府將升級防疫舉措。（州長辦公室提供）

州長霍楚(Kathy Hochul)29日表示，目前紐約州和全美仍未發現Omicron變種病毒，州府將持續嚴密關注疫情發展，稱目前仍不至於重啟口罩令或擴大強制接種範圍等升級防控舉措；但她也說，如果後續證實新冠疫苗無法有效防禦新變種病毒，州府將升級防疫措施。

根據州府數據，全州28日新增病例5527人，七天平均檢測陽性率為4.12%，新冠住院人數、ICU住院人數和插管治療人數繼續上升，新增死亡41人；霍楚表示，目前已經進入假日季，人們室內活動、旅遊增加，無論是否打疫苗，都應當心防疫；目前全州疫情不平衡，上州地區疫情較為嚴重，西紐約地區、手指湖地區的醫院病床剩餘已不足10%，但下州紐約市、長島地區仍有近30%的病床餘量。

霍楚說，最應關注的重點是養老院；州府此前已要求養老院備足補強針，目前56%的養老院住戶已經接種補強針，比全美平均水平高15%；霍楚說，若日後養老院醫療人手不足，將部署有醫護背景的國民兵協助。

她說，儘管美國仍未出現Omicron變種病毒，但毗鄰紐約州的加拿大安大略省已經發現病例，可能幾日之內就在紐約州出現，州府將密切監視疫情發展；她表示，和一年前相比，州府應對疫情的武器更多，主因一年之前的此時疫苗還未開打，而現在全州已有90.3%的成年人至少接種一針，青少年和兒童也能打疫苗，再加上戴口罩，情況應比去年好，因此目前不會採取類似去年的封鎖措施。

但霍楚也表示，如果後續證實現有疫苗的效力不足以抵抗Omicron變種病毒，州府將考慮重啟包括採取最嚴厲的封鎖措施的所有選項；霍楚說，「長痛不如短痛，我們再堅持一下，正常的生活總會回歸。」

因性騷擾下台的前州長葛謨(Andrew Cuomo)也重拾疫情時期每日抗疫記者會的口吻，28日在推特上呼籲民眾加強防疫，「讓我們吸取疫情嚴重時的教訓，不要走回頭路，教訓就是：任一地方爆發疫情，任何地方都會出現疫情；在市內公共場合戴口罩、接種疫苗和補強針，照顧好別人，紐約堅強。」

疫情 紐約州 疫苗

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