Omicron未來幾日或出現 白思豪強烈建議室內戴口罩

白思豪敦促所有市民在室內以及公共場合戴口罩，遏制疫情傳播。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)29日表示，目前紐約市 並未發現Omicron變種病毒 ，但未來幾日內極有可能出現，而紐約往來南非的航班也並未斷絕；市衛生局敦促所有市民在室內以及公共場合戴口罩，遏制疫情傳播；同時，市府要求全市所有兒童照護機構及早期介入項目的所有員工，須在12月20日前接種新冠疫苗 。

白思豪表示，目前市府正在與州府緊密合作，嚴密監視疫情，「目前紐約市還未發現Omicron變種病毒，但是未來極有可能出現，我們將繼續重點關注疫苗接種。」

候任市長亞當斯(Eric Adams)也在記者會上連線發言，「疫苗是最好的武器，但現在緊密合作也很重要，不要以為到下一屆政府就不重視疫苗了，這種想法是錯誤的，我們將繼續推動接種。」亞當斯29日攜家人前往西非國家加納訪問，預定12月8日返美。

數據顯示，目前全市88%的成年人已經接種一針，12至17歲青少年接種率為81%，但5至11歲兒童接種率只有16%；全市9萬3000人已經接種補強針。

市衛生局長也喬克西(Dave Chokshi)也表示，預計未來幾日內就紐約市就可能檢測到Omicron變種病毒；除了接種疫苗，喬克西強調戴口罩的重要性，他建議市民無論是否接種，在室內和公共場合都應該戴口罩，如超市、公寓大堂、辦公室和商店等；他說，儘管目前並不強制戴口罩，但口罩仍是防疫的重要工具之一。

Omicron變種病毒之所以傳入紐約在所難免，一方面因為病毒可能已經進入美國，另外美國雖然發布了針對南非等八國的旅行禁令，但並未暫停往來航班，美國公民和永久居民仍可回國，禁令生效前的最後一家航班UA187已於29早7時載著國際旅客降落在紐瓦克機場；禁令生效後，美聯航和達美航空將繼續運營往來南非的航班。

同時，喬克西還建議所有感恩節期間聚會或旅行的民眾，都應接受新冠病毒檢測；喬克西說，目前疫苗對Omicron變種病毒的防護效力尚不可知，「但根據疫苗對其他變種病毒的作用，我們期待疫苗仍能保留一些防護效力。」他表示，Omicron變種病毒應該與Delta變種相似，極具傳播力，但是否更容易導致重症尚無研究證據，但已證實此前感染過新冠肺炎的人更易再次感染Omicron變種病毒。

喬克西還表示，近幾周來紐約市兒童新冠病例數不斷上升，他敦促所有家長盡快讓兒童接種；市府還要求全市所有兒童照護及早期介入項目的所有員工，須在12月20日前接種新冠疫苗，預計將覆蓋超過10萬人。