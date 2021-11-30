紐約市公校空氣清淨器 疑關說採購

調查顯示，紐約市公校如果僅靠開窗和可攜式空氣清淨器通風，不足以因應新冠疫情；圖為曼哈頓華埠的容閎小學教室。(Getty Images)

最新調查顯示，紐約市公校 如果僅靠開窗和可攜式空氣清淨器通風，學生與教職員染疫病例較配備高效空氣過濾空調的建築物各高23%、29%。調查結果顯示數十所公校的配備，不足以因應疫情的隱憂。

媒體WNYC/Gothamist調查顯示，2020年夏季開始，紐約市便從曼哈頓初創公司Delos Living及其紐約上州夥伴 Intellipure購買空氣清淨器，每間教室兩台，儘管沒有高效HEPA濾網，官方仍力挺選購。

紐約市府何以選擇向這些廠商選購清淨器？WNYC/Gothamist深入調查，發現教育局 以低價購得；Intellipure Compact清淨器及可換式濾網零售價各 549、220元，教育局合約上的清淨器僅209至390元，濾網53元，由聯邦緊急事務管理局 (FEMA)疫情資金支付。

合約金額共6400萬元，已支付5800萬元，將15萬7000台清淨器安裝在數萬間教室。

公開文件還顯示，就在紐約市為新學年返校上課做準備時，Delos Living去年夏季瞄準資深官員遊說，對象包括市長白思豪(Bill de Blasio)團隊、區長和市議員。

總部位於曼哈頓下城的遊說公司Kasirer與白思豪團隊往來甚密，去年7月至今年8月返校上課前一個月，賺了19萬5000元；這家公司 2020 年引領紐約市說客獲得約1400萬元報酬。

紐約公校全面捧場買 Intellipure可攜清淨器，市府部門辦公室卻多採用其他品牌清淨器，配有高效HEPA濾網。以市長辦公室為例，今年4月購買ENVIRCO IsoClean 800清淨器，每小時氣流量是公校教室Intellipure Compact的五倍，同月，市府竟又另外簽署兩份Intellipure 清淨器合約。

市長辦公室及教育局發言人表示，教室採購時將30款配備納入考量，但並未回答是否透過公平招標；市主計長辦公室紀錄顯示，每份合約只聯繫一個供應商投標，選擇Intellipure清淨器是基於成本、設備效率考量。

伊利諾伊理工學院建築環境研究小組負責人斯蒂芬斯(Brent Stephens) 曾評估12款產品， Intellipure Compact效能排名第九，其他同尺寸清淨器更便宜、安靜。

教室靠開窗和清淨器通風，讓人覺得冷；冬季逼近，教室開窗通風令人擔憂。