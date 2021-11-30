我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

紐約市公校空氣清淨器 疑關說採購

編譯周芳苑／綜合29日電
調查顯示，紐約市公校如果僅靠開窗和可攜式空氣清淨器通風，不足以因應新冠疫情；圖為曼哈頓華埠的容閎小學教室。(Getty Images)
調查顯示，紐約市公校如果僅靠開窗和可攜式空氣清淨器通風，不足以因應新冠疫情；圖為曼哈頓華埠的容閎小學教室。(Getty Images)

最新調查顯示，紐約市公校如果僅靠開窗和可攜式空氣清淨器通風，學生與教職員染疫病例較配備高效空氣過濾空調的建築物各高23%、29%。調查結果顯示數十所公校的配備，不足以因應疫情的隱憂。

媒體WNYC/Gothamist調查顯示，2020年夏季開始，紐約市便從曼哈頓初創公司Delos Living及其紐約上州夥伴 Intellipure購買空氣清淨器，每間教室兩台，儘管沒有高效HEPA濾網，官方仍力挺選購。

紐約市府何以選擇向這些廠商選購清淨器？WNYC/Gothamist深入調查，發現教育局以低價購得；Intellipure Compact清淨器及可換式濾網零售價各 549、220元，教育局合約上的清淨器僅209至390元，濾網53元，由聯邦緊急事務管理局 (FEMA)疫情資金支付。

合約金額共6400萬元，已支付5800萬元，將15萬7000台清淨器安裝在數萬間教室。

公開文件還顯示，就在紐約市為新學年返校上課做準備時，Delos Living去年夏季瞄準資深官員遊說，對象包括市長白思豪(Bill de Blasio)團隊、區長和市議員。

總部位於曼哈頓下城的遊說公司Kasirer與白思豪團隊往來甚密，去年7月至今年8月返校上課前一個月，賺了19萬5000元；這家公司 2020 年引領紐約市說客獲得約1400萬元報酬。

紐約公校全面捧場買 Intellipure可攜清淨器，市府部門辦公室卻多採用其他品牌清淨器，配有高效HEPA濾網。以市長辦公室為例，今年4月購買ENVIRCO IsoClean 800清淨器，每小時氣流量是公校教室Intellipure Compact的五倍，同月，市府竟又另外簽署兩份Intellipure 清淨器合約。

市長辦公室及教育局發言人表示，教室採購時將30款配備納入考量，但並未回答是否透過公平招標；市主計長辦公室紀錄顯示，每份合約只聯繫一個供應商投標，選擇Intellipure清淨器是基於成本、設備效率考量。

伊利諾伊理工學院建築環境研究小組負責人斯蒂芬斯(Brent Stephens) 曾評估12款產品， Intellipure Compact效能排名第九，其他同尺寸清淨器更便宜、安靜。

教室靠開窗和清淨器通風，讓人覺得冷；冬季逼近，教室開窗通風令人擔憂。

紐約市 教育局 公校

上一則

布碌崙2華生聚集高中 接連受詐彈威脅

下一則

2021國家藍帶學校 日落公園310小學首次入榜

延伸閱讀

紐約州長初選民調：霍楚大幅領先 長島國會眾議員蘇奧齊參選

紐約州長初選民調：霍楚大幅領先 長島國會眾議員蘇奧齊參選
白思豪：Omicron變種病毒未來可能出現 市民應戴口罩

白思豪：Omicron變種病毒未來可能出現 市民應戴口罩
蘇奧齊想參選州長 婉拒擔任紐約副市長

蘇奧齊想參選州長 婉拒擔任紐約副市長

班克斯 料獲亞當斯任命教育總監

班克斯 料獲亞當斯任命教育總監
白思豪：在SOMOS旗下診所打疫苗 也可獲100元獎勵

白思豪：在SOMOS旗下診所打疫苗 也可獲100元獎勵

熱門新聞

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
林賽春(右二)本月3日認下兩項一級誤殺罪名，將被判囚25年。(本報檔案照，法院Pool Photo)

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

2021-11-24 11:33
數十位鬧事者及車輛封鎖了紐約市考西斯科橋，在橋中間開派對狂歡。（取自視頻截圖）

封鎖紐約大橋開派對 亞當斯痛批鬧事者將嚴辦

2021-11-22 16:26
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

女駕駛疑路怒撞死華裔外賣郎 紐約皇后區檢方：證據不足不予提告

2021-11-24 14:28
一名亞裔女性日前在納蘇郡史都華大道被撞身亡，肇事車輛逃逸。(取自谷歌地圖)

亞裔女紐約長島被撞身亡 肇事司機逃逸

2021-11-27 13:11

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」