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紐約市疫情升溫 州長令備足疫苗補強針

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，紐約全市的疫情已出現穩步增長趨勢，已經出現冬季疫情大爆發的跡象。（美聯社）
數據顯示，紐約全市的疫情已出現穩步增長趨勢，已經出現冬季疫情大爆發的跡象。（美聯社）

新冠變種病毒Omicron的出現已導致紐約州進入緊急狀態，儘管美國目前尚未出現Omicron變種病毒，數據顯示，紐約全市的疫情已出現穩步增長趨勢，已經出現冬季疫情大爆發的跡象，病毒檢測陽性率創下兩個月來新高，不過仍遠低於全州平均水平，此外住院率雖也有所增長，但仍保持在低位；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州府已下令所有養老院必須備足疫苗補強針。

根據市府數據，截至11月26日當周，全市五區的七天平均檢測陽性率已經從前一周的2.02%升至2.35%，創下兩個月以來新高；有37個郵遞區號的陽性率已經突破3%，五個郵遞區號的單周新增病例超過100人；全市日新增新冠住院人數已經突破百人，現有新冠住院病人數量比兩周前增長25%，不過住院率仍保持在低位，每10萬人住院人數從此前一周的0.64升至0.77。

州府已經因Omicron變種病毒而宣布進入緊急狀態，要求各地醫院準備迎接疫情高峰，市府數據顯示，目前全市98%的病例仍是Delta變種病毒引起，尚未出現Omicron變種病毒，疫情升溫的主要原因是天氣轉涼以及人們室內活動增加。

史泰登島仍然是紐約市疫情中心，每10萬人中七天平均新增174.11個新病例，遠高於全市平均的118.32人；全市七天平均檢測陽性率最高的前三個郵遞區號均在史泰登島，陽性率均超過5%；皇后區的Douglaston/Little Neck和雷哥公園(Rego Park)緊隨其後，陽性率分別為4.98%和4.59%。

不過，根據州府數據，紐約市和全州其他地區相比疫情仍然最輕；全州27日新增病例6147人，七天平均陽性率為4.05%，新冠住院人數、ICU住院人數和插管治療人數均繼續上升；目前州府統計的紐約市七天平均陽性率僅為1.81%，相比之下西紐約地區則高達10%以上。

霍楚表示，全州疫情數字繼續上升，Omnicron變種病毒為防疫帶來新的威脅，她繼續呼籲民眾接種疫苗，安全度過假日季；為防止Omicron變種病毒侵襲養老院，霍楚27日下令全州養老院須為所有住戶備好新冠疫苗補強針，「我們必須盡可能保護易感人群，那就是確保所有人都能打補強針。」

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