我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

防疫漏洞？南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

記者張心／紐約報導
南非至新州紐瓦克機場的直飛航班，29日開始仍將繼續運營；圖為感恩節假期，紐瓦克機場的旅客。(路透)
南非至新州紐瓦克機場的直飛航班，29日開始仍將繼續運營；圖為感恩節假期，紐瓦克機場的旅客。(路透)

為遏止新變種病毒Omicron傳播，美國訂於29日(周一)對南非及七個鄰國實施旅行限制，禁止近期去過上述國家的外籍人士入境美國，但不禁飛航班，也不限美國公民和永久居民回美，引起防疫漏洞質疑；運營美國至南非航班的聯合航空公司(United Airlines)和達美航空公司(Delta Air Lines)，均表示沒有停飛等調整計畫，這意味著本周還將有來自南非的客機降落在大紐約機場。

達美和聯航是美國僅有的兩家直飛南非的航空公司；NBC於28日報導，聯航在一份聲明中表示，不會因為新變種病毒而縮減在南非的航班，而且將在非洲運營新的季節性航班，為美國和非洲提供安全的物資與人員運輸，航班日程沒有任何調整，但會與聯邦當局保持密切溝通。

聯航每周有五個航班往返新州紐瓦克機場和南非約翰內斯堡，每周還有三個往返華盛頓和加納阿克拉的航班；聯航還訂於29日推出往返華盛頓和奈及利亞拉各斯的新航班，並將於12月1日重新啟動紐約和南非開普敦的航班。

達美目前每周運營三個亞特蘭大和南非約翰內斯堡之間的航班，該公司也表示，目前沒有調整航班時間的計畫。

感恩節長周末的27和28日，仍有來自非洲等國的客機抵達美國；27日上午就有一架來自約翰內斯堡的客機在紐瓦克機場降落；當日還有另外兩個來自南非的直航航班，分別抵達紐瓦克機場及亞特蘭大機場；28日則有八班從南非及周邊國家出發的客機抵達紐約。

根據白宮發布的旅行禁令，從29日開始，過去兩周到訪過南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫桑比克和馬拉維的外籍旅客，將不得入境美國。

不過拜登政府仍允許在上述八個被禁國家的美國公民及永久居民(綠卡持有者)進入美國，已完全接種疫苗這者在登機前要出示新冠疫苗接種卡及三天內的病毒檢測陰性結果，未完全接種的，要提供登機前一天的病毒檢測陰性證明。

南非至新州紐瓦克機場的直飛航班，29日開始仍將繼續運營；圖為感恩節假期，紐瓦克機...
南非至新州紐瓦克機場的直飛航班，29日開始仍將繼續運營；圖為感恩節假期，紐瓦克機場的旅客。(路透)

美國公民 南非 紐瓦克機場

上一則

紐約市疫情升溫 州長令備足疫苗補強針

延伸閱讀

非洲聯盟譴責富國 囤積疫苗致「貧富不均」釀新變種

非洲聯盟譴責富國 囤積疫苗致「貧富不均」釀新變種
南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕
南非醫師：Omicron早期症狀「輕微」不會失去味覺

南非醫師：Omicron早期症狀「輕微」不會失去味覺
WHO籲審慎看待Omicron 南非公衛專家：迄今都是輕症

WHO籲審慎看待Omicron 南非公衛專家：迄今都是輕症
南非醫師收治數十疑似Omicron病例 發現症狀輕微

南非醫師收治數十疑似Omicron病例 發現症狀輕微

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

2021-11-28 11:12
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
林賽春(右二)本月3日認下兩項一級誤殺罪名，將被判囚25年。(本報檔案照，法院Pool Photo)

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

2021-11-24 11:33
數十位鬧事者及車輛封鎖了紐約市考西斯科橋，在橋中間開派對狂歡。（取自視頻截圖）

封鎖紐約大橋開派對 亞當斯痛批鬧事者將嚴辦

2021-11-22 16:26
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

女駕駛疑路怒撞死華裔外賣郎 紐約皇后區檢方：證據不足不予提告

2021-11-24 14:28

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」