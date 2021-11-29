南非航班不停飛 公民、綠卡可返美

南非至新州紐瓦克機場的直飛航班，29日開始仍將繼續運營；圖為感恩節假期，紐瓦克機場的旅客。(路透)

為遏止新變種病毒Omicron傳播，美國訂於29日(周一)對南非 及七個鄰國實施旅行限制，禁止近期去過上述國家的外籍人士入境美國，但不禁飛航班，也不限美國公民 和永久居民回美，引起防疫漏洞質疑；運營美國至南非航班的聯合航空公司(United Airlines)和達美航空公司(Delta Air Lines)，均表示沒有停飛等調整計畫，這意味著本周還將有來自南非的客機降落在大紐約機場。

達美和聯航是美國僅有的兩家直飛南非的航空公司；NBC於28日報導，聯航在一份聲明中表示，不會因為新變種病毒而縮減在南非的航班，而且將在非洲運營新的季節性航班，為美國和非洲提供安全的物資與人員運輸，航班日程沒有任何調整，但會與聯邦當局保持密切溝通。

聯航每周有五個航班往返新州紐瓦克機場 和南非約翰內斯堡，每周還有三個往返華盛頓和加納阿克拉的航班；聯航還訂於29日推出往返華盛頓和奈及利亞拉各斯的新航班，並將於12月1日重新啟動紐約和南非開普敦的航班。

達美目前每周運營三個亞特蘭大和南非約翰內斯堡之間的航班，該公司也表示，目前沒有調整航班時間的計畫。

感恩節長周末的27和28日，仍有來自非洲等國的客機抵達美國；27日上午就有一架來自約翰內斯堡的客機在紐瓦克機場降落；當日還有另外兩個來自南非的直航航班，分別抵達紐瓦克機場及亞特蘭大機場；28日則有八班從南非及周邊國家出發的客機抵達紐約。

根據白宮發布的旅行禁令，從29日開始，過去兩周到訪過南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫桑比克和馬拉維的外籍旅客，將不得入境美國。

不過拜登政府仍允許在上述八個被禁國家的美國公民及永久居民(綠卡持有者)進入美國，已完全接種疫苗這者在登機前要出示新冠疫苗接種卡及三天內的病毒檢測陰性結果，未完全接種的，要提供登機前一天的病毒檢測陰性證明。