為昏迷華婦打氣 孟昭文、黃敏儀嚴譴暴徒

國會議員孟昭文(右二)、州眾議員羅哈斯等，參與華裔饒舌歌手China Mac和族裔聯盟負責人侯佳興發起的「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動。（孟昭文辦公室提供）

61歲華婦馬桂英日前在清掃寓所門口的人行道時，被33歲男子佩雷斯(Elisaul Perez)用石頭砸傷頭部，緊急送醫後於27日暫時脫離生命危險，但仍昏迷不醒；國會議員孟昭文、州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)、候任市議員黃敏儀等，28日在皇后區參與華裔饒舌歌手China Mac(余嘉豪)和族裔聯盟負責人侯佳興(Fulton Hou)發起的「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動，譴責仇恨亞裔 犯罪，並為受害人打氣。

因馬桂英並無醫保且在疫情 期間失業，房東謝宜黃(Yihung Hsieh，音譯)日前在GoFundMe為其發起募捐項目，截止28日已收到近4萬元善款。

「沉默堅守(Silent Stand-In)」活動從中午12時持續至晚7時，旨在為馬桂英就醫的艾姆赫斯特(Elmhurst Hospital)為其加油打氣，「我們希望表達我們的祝福、關心和支持，希望她可以盡快康復。」侯佳興表示，年初時反對亞裔仇恨犯罪的活動受到廣泛關注，希望社會不要放鬆警惕，仇亞案件仍在頻繁發生。

China Mac於疫情期間就在全美多個主要城市組織亞裔反暴力遊行，看到馬桂英受襲新聞的他，第一時間就在Instagram、YouTube、TikTok等平台召集粉絲關注，「看到老人家躺在病床上的照片，我很心痛，如果我們不採取行動，下一個躺在那裡的就可能是我的奶奶。」在冰冷寒風中站立七小時的China Mac表示，「亞裔必須有人站出來發聲。」

候任市議員黃敏儀(左)和華裔饒舌歌手China Mac在艾姆赫斯特前為馬桂英祝福。（記者張心／攝影）

「我很同意China Mac說的，這很可能會發生在自家人身上；我的媽媽就很喜歡在自家庭院門口打掃，聽到這樣的事情發生，我真的很傷心。」新當選的法拉盛市議員黃敏儀對這起仇恨犯罪案件表達遺憾，「今年越來越多的老人家被打傷，我來這裡是希望馬桂英的家人能知道，我們華人社區很關心她，會在背後支持她。」

國會議員孟昭文對嫌犯表達強烈譴責，「這次野蠻的襲擊令人髮指，必須嚴厲追究嫌犯的責任；我們會繼續為受害者祈禱，希望她早日康復。」

馬桂英因顱內嚴重出血，一度性命危急，其房東謝宜黃表示為了幫她支付醫藥費，在GoFundMe設立募款頁面並寫道，「馬桂英來自中國 遼寧，被一名毒癮分子打傷，目前在ICU生命垂危；她在疫情期間丟失工作且沒有醫保，她的丈夫在餐廳做清潔工，兒子和兩個孫子都在中國，沒有其他親戚在美國，希望大家幫助他們度過難關。」