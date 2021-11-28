學歷、收入高 長島亞裔接種率排第1

相較於其他族裔，紐約州長島兩郡15歲以上的亞裔居民疫苗接種率最高。(Getty Images)

一份州府公布的數據顯示，相較於其他族裔，紐約州長島 兩郡15歲以上的亞裔 居民疫苗 接種率最高；對此，亞裔社區代表指出，亞裔居民的高學歷、高收入以及對醫療體系和政府的信任，促使他們更願意接種疫苗。

根據州衛生廳數據，長島地區15歲或及上的亞裔居民有18萬3539人，其中近17萬9000人已至少接種一劑新冠疫苗，遠高於非洲裔與西語裔以及白人的接種率；不過報告也指出，數據存在部分誤差，12%的白人與8%的非洲裔居民登記接種疫苗時，認為他們有西語裔血統。

長島華人協會會長張國棟對此表示，許多在長島生活亞裔居民，都有親屬在醫療領域工作，他們中的許多人都會向醫學專家請教疫苗相關信息，「亞裔美國人的文化是尊重醫生」；他說，自己的妻子是一位醫生助理，曾向許多對疫苗存疑的朋友指出接種疫苗的重要性。

張國棟表示，長島華人協會及其餘20個當地華人組織在社群媒體發布上千條疫苗相關的信息，他們還幫助民眾預約接種並義務送民眾打針；他說，接種疫苗不僅僅是對抗病毒，還能間接減少仇恨亞裔犯罪，「疫苗是阻止仇恨犯罪的方法之一」。

美國2020年人口普查數據顯示，納蘇郡與蘇福克郡的亞裔居民獲得大學學歷與中產收入的人數均多於其他族裔。

根據「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)一份資料顯示，民眾的受教育與收入程度越高，越願意接種疫苗，全美範圍內，擁有大學學歷者中83%接種疫苗，沒有大學學歷群體的接種率則為67%。

相關分析還指出，民主黨籍人士比共和黨籍人士更願意接種疫苗；根據2020年總統大選的數據顯示，亞裔更青睞民主黨，其中總統拜登獲得了72%的亞裔選票，只有28%的亞裔投票給前總統川普。

巴基斯坦北美醫師協會紐約分會的主席艾哈邁德(Ijaz Ahmad)表示，相較於非洲裔與西語裔，亞裔更相信政府與醫療系統，且包括華裔在內的亞裔居民經歷過SARS與MERS疫情，認識到新冠病毒是一種真實的病毒，唯一對抗疫情擴散的方式就是接種疫苗。