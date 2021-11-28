我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

紐約兒童打疫苗贏獎學金 首批名單出爐

記者張晨／紐約報導
霍楚宣布接種贏州大市大全獎名單，並繼續加強疫苗及補強針政策。(取自州長辦公室)
霍楚宣布接種贏州大市大全獎名單，並繼續加強疫苗及補強針政策。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)此前為促進兒童接種新冠疫苗，將州大/市大(SUNY/CUNY)獎學金接種激勵項目擴展至5至11歲兒童，接種疫苗的該年齡段兒童將有機會獲得全額獎學金，27日她宣布首批獲獎名單；同時為了迎戰新變異株「Omicron」，霍楚在簽署全州即將進入「緊急狀態」令後，再令養老院和成人護理機構向所有患者提供補強針。

這項新的接種激勵計畫名為「接種、教育、畢業」(Vaccinate, Educate, Graduate)，所有在12月19日前接種首劑新冠疫苗的5至11歲兒童，自動進入州府的接種獎學金項目，有機會贏取兩年或四年的州大或市大獎學金，包括學費、住宿費等；州府每周抽取十名獲獎學生，將有50名學生獲得獎學金。

霍楚27日宣布首批十名獲獎者，並親自致電其監護人以祝賀；霍楚表示，該項目為紐約的年輕人提供了一個改變人生的機會，讓他們可以免費進入州大/市大學習。

「隨著我們進入假日季節，傳播風險增加，每個人都需要保持警惕，疫苗是保證所有人安全的最可靠的方法，它是免費的、容易獲得的，最重要的是，它對5到11歲的兒童是安全的。」她說。

而就在26日，為防堵南非變種病毒 「Omicron」，霍楚簽署法案宣布全州將在12月3日起將進入「緊急狀態」，減少非必要手術以應對醫護人員短缺和提高醫院病床容量，並至少持續至明年1月15日。

數據顯示，在過去一周，紐約州住院人數增加了20%；霍楚27日再簽法，下令全州所有養老院和成人護理機構向所有患者提供補強針。

她指出，目前有2696人因確診住院，高於一周前的2249人；「隨著Omicron在境外的出現，以及入冬後病例激增的跡象，紐約對防疫及接種疫苗的需求比以往任何時候都更高。」

霍楚 疫苗 紐約州

上一則

班森賀入室、汽車盜竊猖狂 華人中招 警徵線索

下一則

紐約市超快送貨盛行 料將擴及各地

延伸閱讀

英專家：Omicron威力被誇大 疫苗應不致失效

英專家：Omicron威力被誇大 疫苗應不致失效
香港校友會聯會「港生赴美升讀大學獎學金」開放申請

香港校友會聯會「港生赴美升讀大學獎學金」開放申請
染疫百日鬼門關前轉一圈 他從反對疫苗到勸人打疫苗

染疫百日鬼門關前轉一圈 他從反對疫苗到勸人打疫苗
對抗南非新變種 輝瑞莫德納加緊研究 現行疫苗是否需調整

對抗南非新變種 輝瑞莫德納加緊研究 現行疫苗是否需調整
Omicron變異株重複感染有多可怕？醫：平均10年染1次

Omicron變異株重複感染有多可怕？醫：平均10年染1次

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
林賽春(右二)本月3日認下兩項一級誤殺罪名，將被判囚25年。(本報檔案照，法院Pool Photo)

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

2021-11-24 11:33
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

2021-11-27 09:40
Christina受傷住院，戴著頸護墊躺在病床上休息。(GoFundMe網站)

賓州捷運仗義遭暴打華女 母募款1天獲逾60萬

2021-11-21 02:29
數十位鬧事者及車輛封鎖了紐約市考西斯科橋，在橋中間開派對狂歡。（取自視頻截圖）

封鎖紐約大橋開派對 亞當斯痛批鬧事者將嚴辦

2021-11-22 16:26

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增