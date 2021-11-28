紐約兒童打疫苗贏獎學金 首批名單出爐

霍楚宣布接種贏州大市大全獎名單，並繼續加強疫苗及補強針政策。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)此前為促進兒童接種新冠疫苗 ，將州大/市大(SUNY/CUNY)獎學金接種激勵項目擴展至5至11歲兒童，接種疫苗的該年齡段兒童將有機會獲得全額獎學金，27日她宣布首批獲獎名單；同時為了迎戰新變異株「Omicron」，霍楚在簽署全州即將進入「緊急狀態」令後，再令養老院和成人護理機構向所有患者提供補強針。

這項新的接種激勵計畫名為「接種、教育、畢業」(Vaccinate, Educate, Graduate)，所有在12月19日前接種首劑新冠疫苗的5至11歲兒童，自動進入州府的接種獎學金項目，有機會贏取兩年或四年的州大或市大獎學金，包括學費、住宿費等；州府每周抽取十名獲獎學生，將有50名學生獲得獎學金。

霍楚27日宣布首批十名獲獎者，並親自致電其監護人以祝賀；霍楚表示，該項目為紐約的年輕人提供了一個改變人生的機會，讓他們可以免費進入州大/市大學習。

「隨著我們進入假日季節，傳播風險增加，每個人都需要保持警惕，疫苗是保證所有人安全的最可靠的方法，它是免費的、容易獲得的，最重要的是，它對5到11歲的兒童是安全的。」她說。

而就在26日，為防堵南非變種病毒 「Omicron」，霍楚簽署法案宣布全州將在12月3日起將進入「緊急狀態」，減少非必要手術以應對醫護人員短缺和提高醫院病床容量，並至少持續至明年1月15日。

數據顯示，在過去一周，紐約州 住院人數增加了20%；霍楚27日再簽法，下令全州所有養老院和成人護理機構向所有患者提供補強針。

她指出，目前有2696人因確診住院，高於一周前的2249人；「隨著Omicron在境外的出現，以及入冬後病例激增的跡象，紐約對防疫及接種疫苗的需求比以往任何時候都更高。」