天寒物貴 法拉盛黑五冷清…又擔心染疫 改網購省時省力

不少顧客表示，他們26日上午前往法拉盛天景購物中心時，並未看見黑色星期五的人潮。(記者牟蘭／攝影)

「黑色星期五 」是美國 傳統購物節日，但今年因天氣與貨品漲價的原因，原本熱鬧的法拉盛 天景購物中心26日未見人潮，部分顧客感嘆購物中心還不如平常周末熱鬧，折扣力度也不大，並未買到心儀的貨品。

每年感恩節，法拉盛天景購物中心都會迎來購物狂潮，數千民衆擠爆百思買(Best Buy)、目標折扣店(Target)與耐吉(Nike)專賣店等，但因疫情影響，店家連續兩年取消感恩節提前開門，部分商家提前告知顧客今年開門時間改爲黑色星期五凌晨5時到7時左右。

26日上午9時左右，天景購物中心的商家已開門營業，但顧客表示，今年折扣力度不大，許多商品價格較疫前同期價格都有所上漲；前來購物的張湯姆(Tom Zhang，姓名皆音譯)表示，他原本想為家中更換智能電視，但對比疫前黑五價格，發現今年貴了100多元，「2018年我買的同品牌49吋電視才249元，今年類似產品已漲到370多元」。

居住在法拉盛王艾米(Amy Wang)表示，她原本擔心「黑色星期五」的人潮，當天上午就冒著風雨從家中步行到天景購物中心，但商場並未看到大排長龍；她說，幾家熱門店鋪甚至都沒有顧客排隊，還不如平常周末熱鬧。

不少華人消費者表示，他們已改為網購，避免染疫風險，在家中「樂撿便宜」；來美國留學兩年的周雪表示，她感恩節當天收到COACH與Kate Spade等輕奢品牌廣告，店家打出最多優惠75%的折扣，讓她以70多元的價格買下原價300多元的手提包。

在軟件工程領域工作的張克莉斯(Christine Zhang)表示，今年因通貨膨脹等原因，並沒有看到如往年優惠的價格，只能減少血拼，只是在好市多(Costco Wholesale)購買一些沒有漲價的生活必需品。