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感恩節後飛來橫禍 華婦被砸腦出血

記者牟蘭／紐約報導
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危；圖為馬桂英受傷前的照片。(謝先生提供)
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危；圖為馬桂英受傷前的照片。(謝先生提供)

62歲華女馬桂英於26日上午在皇后區可樂娜的住宅前，被陌生男子用石頭砸傷頭部，導致顱內嚴重出血，性命垂危，警方當場逮捕嫌犯，市警仇恨犯罪工作組已介入調查；她的友人稱，馬桂英尚無合法移民身分，也未申請醫保，疫情期間失去收入，盼同胞伸出援手，幫她渡過難關。

根據警方消息，26日上午8時左右，市警115分局接獲報案，稱一名62歲的女性在皇后區可樂娜38大道附近，被一名33歲的男子用大石頭砸傷頭部；急救人員趕往現場後，將受害人送往艾姆赫斯特醫院急救，至截稿前，這名女性尚未脫離生命危險。

警方當場逮捕了涉案的嫌犯、33歲的佩雷斯(Elisaul Perez)，以攻擊與騷擾的罪名移送法辦，市警仇恨犯罪工作組已介入調查，尚不清楚嫌犯作案的原因；知情人士指出施暴者是一名癮君子，疑因毒癮發作行凶。

馬桂英的朋友謝先生接受本報採訪時表示，馬桂英與丈夫不會英文，來美後只能從事體力勞動，疫情期間靠丈夫一人在餐廳打工薪水維持家計，感恩節剛過，她一大早就來幫他打掃住宅前的落葉，但突遭橫禍。

謝先生表示，為改變家中經濟狀況，馬桂英退休後，與丈夫於2017年6月持旅遊簽證，從中國遼寧省來美打拚，尚無合法身分，更未申請醫療保險；他說，馬桂英的身體較好，如今卻躺在醫院急救，給家中本就拮据的生活「雪上加霜」，更擔憂她日後生計，「我從沒想過這種事情發生在我朋友身上」。

謝先生表示，由於馬桂英的頭部受到重擊，左顱內嚴重出血，因出血量過多，壓迫腦幹神經，需要進行導流手術，仍在醫院急救，尚未脫離危險；他已為友人建立在Gofundme建立籌款網頁，網址為https://gofund.me/8e0281d6，目標金額10萬元，希望同胞能伸出援手，幫她渡過難關。

馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危...
馬桂英在感恩節後幫友人打掃院前落葉時，遭到他人用石頭攻擊，導致顱內出血，性命垂危。(謝先生提供)

疫情 皇后區 仇恨犯罪

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