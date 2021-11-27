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梅西總店恢復人潮 貨少未盡興

記者張晨／紐約報導
消費者將今年當作物價上漲前的囤貨機會。(記者張晨╱攝影)
消費者將今年當作物價上漲前的囤貨機會。(記者張晨╱攝影)

影音來源：記者張晨

相比去年的冷清，今年黑色星期五的搶購人潮可謂再追疫前；但是全球疫情延續使供應鏈緊張、勞動力短缺，導致大面積缺貨和單價上漲，讓消費者感到沮喪，未能盡興而歸。

在曼哈頓中城的梅西百貨(Macy's)總店，雖然員工們和大部分購物者都戴著口罩，但慶祝節日季購物的感覺卻不減，彷彿一切都恢復了以前的樣子。

然而商品供應鏈緊張是今年的主要問題，商店和消費者都在試圖尋找變通辦法；梅西百貨首席執行官根內特(Jeff Gennette)說，與去年相比今年的庫存水平提高了20%，但他也承認今年的銷售大廳看起來與過去不同，從前陳列著大量的商品，今年都不能看到了。

另一方面，憂發貨延遲使那些無法買到東西的消費者回到實體店；華裔消費者孟迪表示，因為他想確保禮物能在聖誕前備好，「很擔心不能按時發貨，所以我寧願親自到店購買，這樣就不用擔心運輸問題了。」

擔心價格將在未來不斷上漲的消費者好像把今年當作「大買特買的囤貨機會」；消費者顧小茜表示，「所有東西都漲價了，以後肯定會更貴，所以今年索性看準就一起下手。」

安聯研究公司(Allianz Research)高級行業顧問杜托伊特(Aurelien Duthoit)表示，預計消費者在今年黑五購買玩具、服裝、家電、電視和其他商品的價格將比去年平均上漲5%至17%。

萬事達(Mastercard)的數據顯示，網上購物規模依然巨大，預計本周銷售額將增長7%，而去年因居家避疫，網上購物的銷售額增長了46%。

「數位經濟指數」(Adobe Digital Economy Index)顯示，就整個假日季而言，網上銷售額應會較上年同期增長10%，而去年的增幅為33%，仍有不少人選擇傳統的實體店購買模式。

中城交通擁堵，購物人潮川流不息。(記者張晨/攝影)
中城交通擁堵，購物人潮川流不息。(記者張晨/攝影)

梅西百貨 供應鏈 Macy's

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