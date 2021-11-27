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節日季推動紐約市酒店業 但仍不樂觀

編譯孫梁／綜合26日電
節日季促進酒店業恢復客源，但目前來看仍不樂觀。（美聯社）
節日季促進酒店業恢復客源，但目前來看仍不樂觀。（美聯社）

聖誕季是紐約市的傳統旅遊旺季，酒店業主期待藉助美國向國際遊客開放的東風，重振備受疫情影響的生意，在年底能夠登上一個新台階；但酒店行業的資料卻顯示出不樂觀的跡象，紐約市旅遊業的振興到明年春天才可能恢復。

CBRE房地產公司的酒店分部表示，今年第四季紐約市酒店的入住率僅為56%，只比第三季略有提高，完全不如酒店行業的預期，公司的酒店業務分析師芮秀·羅斯曼說，「節日期間我們會接待部分遊客，但根本不足以解決旅遊業面臨的不景氣問題。」

酒店業期待，國內遊客到紐約購物、看百老匯演出以及觀賞洛克菲勒中心的巨型聖誕樹，都可能幫助客房的需求量大增。但羅斯曼認為，今年聖誕季的國際旅遊仍然因為疫情而受到抑制，外國遊客要等到明年春季才可能恢復。

聖誕季對紐約市酒店行業至關重要，這一期間的收入傳統上占到第四季的大部分，2019年12月前兩個星期的酒店收入，即高居全年收入的第二，僅次於世界領袖聚首聯合國大會的9月最後一個星期。

到訪紐約市的遊客2019年創下紀錄，達6660萬人，增加稅收12億元，但去年的遊客比前一年暴跌67%，主管全市旅遊業的紐約市旅遊公司估計，旅遊業要到2024年才能恢復到疫前水平。

隨著美國本月開始對接種疫苗的外國遊客開放，酒店業希望他們成為紐約市旅遊收入的主要來源，梅西百貨公司的感恩節遊行、紐約無線電城的火箭女郎(Rockettes)表演，以及時報廣場的跨年狂歡，今年都將恢復舉行，成為吸引國內外遊客的傳統節目。

酒店業之所以更看重外國遊客，是因為他們比國內遊客的滯留時間更長，花錢更多。中國遊客是外國遊客中的高消費群體，但中國政府規定公民返國後需隔離數周，因此目前無法期待大批中國遊客會在未來數月到訪紐約。截至11月15日，11月飛往到紐約市國際航班的訂票比兩年前減少45%，而12月的訂票也比2019年下降33%。

部分酒店業主表示，他們的入住率目前尚能維持主要是靠國內遊客，尤其是部分豪華酒店，位於時報廣場的Knickerbocker奢華酒店說，他們的客房入住率已接近2019年的水平。

紐約市 中國 美國

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